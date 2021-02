(UŽIVO) VUČIĆ U HIT TVITU - PRIKAZANI NOVI SNIMCI: Razgovor Kuzmama sa nepoznatim čovekom: "DA LI JE Ljepoja DEFINITIVNO UBIJEN!"

Gost večerašnje emisije Hit tvit je predesenik Aleksandar Vučić. Predsednik je na početku odgovorio na kritike da stalno gostuje na TV Pink, rekavši da nije bitna minutaža gostovanja, već činjenica da on ima nešto da kaže, i da prikaže rezultate rada.

- Mnogo je važnije šta ćete uraditi a ne šta ćete reći i koliko puta ćete se pojaviti u medijima, rekao je Vučić.

foto: Pink Printscreen

- Najvažnije da se ljudi osećaju bezbedno u svojoj zemlji. Moramo da očistimo ulice i od narko dilera koji ubijaju našu decu. Hoću da građanim akažem da nije pitanje ove grupe, već svih, svi koji su mislili, pošto je dobar deo tih kriminalaca uvezen, pobedićemo ih sve i raščistićemo sve, snažno i ozbiljno bez obzira na cenu. Biće mnogo neprijatnih i teških stvari, u vidu zloupotreba i vođenja kampanja, kad je MIšković uhapšen rekao sam da će decenijama mnogi voditi kampanju protiv mene. Ja sam mu kriv za sve.

- Istovremeno videli ste a su neki posle hapšenja brzo počeli da kritikuju i lako izgovarali laži napadajući ne samo članove moje porodice već i ljude koji nizašta nisu krivi. Ali mene ne zanima šta će oni da kažu, ali ovo nisu 2000-te kada ste mogli da ubijate nekažnjeno.Srbija neće to više dozvoliti. Ono što se dešavalo počelo je da podseća na 2000-te i dobro je što je zaustavljeno. Ti ljudi su imali veliki novac, više nego Zemunski klan, i trebalo je mnogo hrabrosti da se u to uđe.

- Što se tiče drugih ubstava, hoću da ljudi znaju da su pronađeni čvrsti dokazi o licima koja su počinila ubistva bar trojice ljudi, i uhapšen je još jedan od ubica jer smo pronašli njegov DNK, to je A.Š. Njegovi inicijali su A.Š. i njegov DNK pronađeni su zajedno sa DNK trojice ubijenih mladića o kojma smo najčešće govorili.

foto: Pink Printscreen

- Ako to ne uradimo sve drugo što smo uradili će biti problem za nas. Nema stajanja, nema predaje. Rekao sam policiji "sve pohapsite, sve počistite", i onda su se oni dohvatili posla i počeli da rade. Pratili smo i dronovima, i preko satelita, da ne bi oni koji su činili krivična dela da znaju šta se dešava. Poslednja akcija nam je provaljena iz saobraćajne policije, ali to je bila sitnica, znali smo koji im je plan. To smo ve mogli da imamo posle mnogo truda, i čestitam svima u policiji i BIA. Svako od njih rizikuje život.

- Ako je Rebić stajao pored Belivuka na tribinama to ne znači da je kriv i povezan. To je suviše ozbiljna stvar da bi se to instrumentalizovalo.

O pismu Vladimira Đukanovića

- Ja Vladu mnogo volim ali on neretko preemotivno reaguje, u politici morate da izborjite do 10, ponekad vidim i mislim da i on misli kao ja da je SNS promenila Srbiju, ali, da li je sve idealno, pa nije, ali u toome je snaga stranke da oseti kada morate, da se ne pretovrite kao nekad što je bila DS, da gledate ko je bogatiji. Borba će se nastaviti, i siguran sam da će biti i više što je normalno uhapšenih i najviših nosilaca vlasti za svaku koruptivnu radnju. Neće biti pardona. JA mislim da narod i građani hoće državu u kojoj ćemo se obračunati sa kriminalom, i to će se nastaviti.

foto: Pink Printscreen

O snimku drugog snajpera

U emisiji su tada prikazani snimci Nebojše Jankovića, bivšeg pripadnika 63. padobranske i čuvara zatvora, koji je obučavao pripadnike Belivukove grupe gađanju snajperom.

- NIste vi ovaj snimak dobili slučajno. A on se šeta po gradu sa snajperom, jer je sve vreme bio pod prismotrom. Ovo je drugi snajper, a ovaj na stadionu je bio posebno sakriven, i ne bi ga otkrili da jedan kriminalac nije napravio grešku i rekao da ono glavno nije pronađeno. Što se tiče snajpera, ako imate pancirno zrno, i ono služi za osobe do kojih ne možete lako doći. Čitao sam u izveštajima razne teorije, to nije bilo namenjeno nekom Šarcu.

foto: Pink Printscreen

- Do kraja godine ćemo uraditi više auto puteva i pruga više nego Tito, otvaraćemo objekte i bolnice od Subotice i Vranja, kao i fabrike, njih smo podigli taman onoliko koliko su ranije uništene, mislim da su to istorijski rezultati. Ja ne mogu da kažem da sam ja bio meta, ali činjenica da se snajper koristi za nekog čije obezbeđenje može da nanese ozbiljne gubitke. Ja verujem i imam dovoljno samopouzdanja u ono što sam ovoj zemlji dao, i borio se. Da budemo prvi po vakcinaciji iako nemamo proizvodnju vakcine.

- Metak nije važan, važni je po čemu ćete biti zapamćeni i šta će istorija da kaže. To je ono čime se vodim, važna mi je sigurnost građana, a dovoljno je da imate snajpere i da time pretite nekom, to je ono što je važno. Ja sam danas mnogo zadovoljniji jer se vide rezultati teških reformi.

Predsednik je rekao da metak i iživljavanje političkih pacova ne zanima, već ga zanima to da za budućnost ostavi zemlju bolju nego što je bila kada je došao na vlast.

- Ja sam doneo da pročitam neke podatke sada. 2011. godine, plate medicinske sestre bila je 29 hiljada, lekara specijaliste 64 hiljade. Danas je plata medicinske sestre 54 hiljade, a lekara specijaliste 105 hiljada. Suština je u snovima, a ne u tome šta će da vam se desi i koliko će puta neko da vas napadne. Ja sam kao orao koji nosi vranu na leđima. Kada uzletim visoko, oni gube dah, i ne mogu da grakću i kljucaju sa leđa - istakao je predsednik.

- Mlađa Đorđević vas je optužio da ste izdajnik?

- U demokratiji je važno da ljudi govore, zamislite diktatora koji sprečava njihov veliki protest od osam ljudi. Kada bi ih pitali štas mo to mi izdali, ne bi ni oni znali. Kada nemate ideju ni principe i kada jedino želite da dođete na vlast, takve stvari me ne pogađaju. Po tom pitanju mi je čista savest.

foto: Pink Printscreen

- Nadao sam se da će Srpska lista osvojiti puno glasova, a mi smo dobili večeras informaciju da će Albanci pokušati da Kosovo učlane u Međunardnu konferenciju sudova, ako to bude, značiće da krše Vašingtonski sporazum a onda će imati nova povlačenja priznanja. Ja ih pozivam da to ne učine.

- Svako mora da može da iznese svoj stav, ne samo o Kosovu, predsednik SANU ima puno pravo da o tome priča. U ovom trenutku smu mnogo snažniji, neki se plaše da ćemo se vratiti u prošlost i da ćemo raditi isto kao ranije, ali ja obećavam da nijednoj majci neće se vratiti dete u kovčegu. Ja znam koliko ljudi u Srvbij žele mir, borićemo se na druge načine.

- Mnogo se priča o izborima u NIkšiću, mnogi su želeli d aunište Demokratski front po svaku cenu, pa su počeli da vode kampanju da im dolaze u pomoć ljudi iz Srbije.Zamislite maltretirali su ljude na granici, pravili neki šou. Ali su zato nama umesto tri lap topa izvezli snajpere, puškomitraljeze i ljude koji su time rukovali. I vežbali se na živim ljudima - istakao je predsednik podsetivši na veže Belivuka sa crnogorskim mafijašima.

- Izvorno te grupe dolaze iz Crne Gore, i tamo su im vođe - kazao je predsednik.

O vakcinama

- Do sada smo dobili 2 miliona doza, sutra stiže još Fajzera, posle Astra Zeneke, ruske, pa kineske. Vakcine iz Kovaksa nismo dobili ni jednu, a od Poljaka treba da dobijemo još Astra Zeneke. Hvala našim prijateljima iz Kine, Rusije, Velike Britanije i Emirata. Mi ne smemo ništa da izvozimo po svojoj volji morali smo da imamo dozvole proizvođača, pa smo pomogli Makedoniju. Napdavićemo dogovor i sa Dodikom, deo njihovih medicinskih radnika ćemo vakcinisati ovde, a pomoći ćemo i Crnoj Gori.

foto: Pink Printscreen

- Niko ne može da sakrije uspeh Srbije, a kada smo mnogo pomogli jednoj zemlji EU to se krilo, jer u licemernom svetu se zna ko može da pomogne. Srbija se izdigla preko toga, a mi pokazujemo da smo uspešni, da smo deo rešenja a ne problema, da smo neko kome ne treba milostinja. Ljudi ne treba da brinu, imaćemo vakcine. Ali ljudi treba da znaju da moramo da budemo disciplinovaniji. O utakmici Zvezda - Milan će odlučiti struka. Videćemo u kom smeru ide epidemija, Krizni štab će doneti odluku.

- Prema mom ličnom iskustvu, moja majka od 76 godina teško da bi preživela kovid, primila je kinesku vakcinu, i nije još primila revakcinu. I onda je primljena u bolnicu, ali je njoj ta vakcina spasla život. Molim ljude da shvate da mi imamo vakcine, a da donacijom spasavamo živote i našim komšija. Ovo je sve Srbija sama dobila, nismo dobili na poklon. Hvala predsedniku Siju i Putinu. Obezbedili smo preko 2 miliona vakcina. Za sad imamo dogovor za Sputnjik V, Rusi su zadovoljni Torlakom, ali korona će trajati još 4-5 godina, moramo da se spremimo da mi proizvodimo vakcine. Prvo ćemo da pakuje, a onda ćemo do kraja godine moći da proizvodimo oko 20 miliona doza. Sada počinjemo da se time bavimo.

Još jedan snikak razgovora Belivuka sa suprugom Bojanom i neksadašnjim policijacem draganom sekulićem koji je promenio ime u Vlado Georgijev emitovan je u emisiji.

-Falsifikovanje isprava imamo mnogo. Ovo je za njih uobičajna deltanotst. Nekada ne mogu ni svoje ime da zapatim – prokomentarisao je Vučić.

Na pitanje o aferi prisluškvianja, rekao je da nadležni organii rade svoj posao.

Treći snikak pokazuje razgovor Kuzmana sa članovima kriminalne grupe gde Kuzman kaže da je jedan mladić ubijen.

- Moja dužnost je da govorim narodu i nisam se krio u mišjoj rupi. Kada sam video da je strah zavladao među onima koji ne žele da plaćaju reket, otišao sam u policiju i rekao, ali sam o tome javno govorio. Ali niko nije dirao dete nikoga od predstavnika bivšeg režima. Nama nije palo na pamet da o njima govorimo jer smo pristojni, a nisu to samo čistunci koji ništa nisu uradili. A moj sin je greh napravio što je gledao utakmicu sa Aleksandrom vidojevićem, jednim od vođa Partizanovih navijača, koji se znao sa Belivukom. A taj je osuđen za tuče i nasilničko ponašanje. On nije ukrao 600 miliona evra, nije učestvovao u trgovini drogom, poput braće Veruović, nikada se nijae bavio time, pa se pitate, pa dobro, nije baš akademik, ja sam bio u mnogo gorem društvu kad sam bio mlad, bio sam u Bugojnu uhapšen zbog tuče.

- Koje krivično delo je Danilo učinio? Koje Andrej? Neću da plaćam reket MIlovanu Brkiću ili Mariniki Tepić. Neću da plaćam reket nikome.

(Kurir.rs)

Kurir