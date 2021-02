PREDSEDNIK VUČIĆ ZA BILD: Ponovo će pritisak oko KiM biti samo na Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za nemački dnevnik "Bild" izjavio je da je neophodno pronaći kompromisno rešenje za kosovsko pitanje, i da na tome teško radimo, a da će na osnovu onoga što vidi danas, posebno nakon što je na dužnost stupio novi predsednik SAD Džozef Bajden, ponovo biti pritisak samo na Srbiju.

Vučić je, na konstataciju da Srbija može pristupiti EU samo "zajedno sa susednom državom Kosovo", koju ne priznaje, i pitanje kada će se to promeniti, odgovorio:

"Vi kažete da je to susedna država, mi ne. To je stvar viđenja i uslov EU. Mi to vidimo drugačije. Da, i moramo pronaći kompromis sa Prištinom i teško radimo na tome. Za vas je to nešto što je od 2008. završeno. Ali za nas je to, naravno, nije tako. Za Madrid, Atinu, Nikoziju, Bratislavu to, takođe, nije jasno, oni ne priznaju Prištinu".

Upitan kako može da izgleda taj kompromis, Vučić je rekao da je zabrinut, jer će, po onome što danas vidi, a posebno nakon stupanja na dužnost predsednika SAD Džozefa Bajdena, ponovo biti vršen pritisak samo na Srbiju.

"Zato sam zabrinut. Ako želimo održati mir, ako želimo da dođe više investitora iz Nemačke, onda su nam potrebna održiva rešenja. Ne verujem u zamrznute konflikte, za razliku od većine ljudi ovde, jer uvek postoji opasnost da jednog dana dođe neko i odmrzne ih", naglasio je predsednik Srbije.

Na pitanje s kim mu je jednostavnije da pregovara - sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, Kine Si Đipingom, ili Francuske Emanuelom Makronom, odnosno nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, Vučić je podvukao da sa svima mora razgovarati i da i oni razgovaraju između sebe.

"Zašto možete sa Rusijom da razgovarate o Severnom toku, zašto možete da razgovarate sa Kinom o njihovim fabrikama i firmama? Zašto bi bili vi jedini koji imaju to pravo?", upitao je Vučić.

On je tokom intervjua izrazio želju da kaže nešto o kancelarki Merkel, pošto krajem nedelje odlazi iz politike.

"Iskreno, mislim sve najbolje o njoj i želim to i sada da kažem. Ona nas je 2015. spasila, osigurala mir ovde. Nismo uvek istog stava, na primer oko Kosova. Ali, ona ima uvek vremena da nas sasluša i dovoljno poštovanja prema našoj zemlji", rekao je on.

Upitan ko će voditi Evropu posle Merkelove, Vučić je rekao da će, kada je reč o državama, to činiti Nemačka i Francuska, a po pitanju ličnosti, ne zna, kaže, da li će to biti Armin Lašet ili Markus Seder.

"Međutim, Seder i Lašet ne treba da budu uvređeni - ja bih uvek birao Angelu Merkel. Ona nije jednostavna osoba, ali je stvarno veoma volim", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

