MOJA PORUKA NIJE UPERENA PROTIV NARODA VEĆ PROTIV KRIVOKAPIĆA: Marković objasnio zašto poziva Srbe da ne idu na more u Crnu Goru

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da njegova poruka da Srbi ne treba da idu na more u Crnu Goru nije uperana protiv tamošnjeg naroda već protiv premijera Zdravka Krivokapića.

Marković je pre nekoliko dana, podsetimo, pozvao naše turiste da ne idu u Crnu Goru dok Krivokapić ne vrati proteranog srpskog ambasadora Vladimira Božovića u Podgoricu.

- Ti ljudi sigurno ne misle kao Krivokapić. Srpski turisti su napravili pola Crne Gore. Stav ambasadora Vladimira Božovića o Podgoričkoj skupštini svakako nije razlog da im smeta i da ga proteraju. Krivokapić se ponaša isto kao Đukanović. Postoji mržnja, jer Srbija napreduje ekonomski i ima vakcine. Sad su pale maske, vidi se da novi premijer mrzi i Srbiju i Vučića. Ne možemo mi da punimo budžet njima, a oni da mrze Srbiju. Moja poruka nije protiv naroda Crne Gore, gde imam puno prijatelja, nego protiv Krivokapića koji je izdao birače, jer im je drugo pričao u kampanji.

Naravno da znam šta je bitkoin Marković je naveo da nikada ne piše govore i da je posle Vučića najcitiraniji političar. - Više od 70 medija je prenelo kad sam pitao u parlamentu šta je bitkoin. Naravno da znam šta je, ali sam hteo da dokažem da je virtuelna valuta koja sad vredi više od 40.000 dolara nešto što neće da potraje. Mora da se radi. To je jedini način za uspeh - kaže lider JS.

Marković je objasnio i zašto poziva Krizni štab da dopusti prisustvo publike na meču Zvezde i Milana iako poslednjih dana beležimo sve više novozaraženih.

- Ako je UEFA, koja prati broj zaraženih dala saglasnost, zašto da to ne uradi Krizni štab i da na utakmicu ode publika zbog koje sport i postoji. Korona će da traje, a život mora da ide dalje. U Jagodini ima mnogo fabrika. U tri radi po 800-900 ljudi i to po 300 u smeni i sede na po metar razdaljine. Ako to može sa maskama, što ne bi moglo i na utakmicu sa maskama i na distanci - kaže Marković

(Kurir.rs/Novosti)

