MORALNI PATULJAK: Popović lažima pokušao za sebe da prisvoji uspehe Srbije s vakcinama!

Nakon Kurirovog otkrića da je ministar bez portfelja Nenad Popović iz budžeta dao 4,4 miliona dinara na reklamiranje po društvenim mrežama i potom njegovog besramnog napada na naš list, od njega se svi ograđuju! S druge strane, umesto da objasni ovo rasipništvo, Popović se sakrio u mišju rupu i dalje živeći u uverenju da od njega zavise dobri srpsko-ruski odnosi, kao i nabavka i najavljena proizvodnja ruske vakcine „sputnjik V“ u Srbiji.

Prsti u džemu

Državni službenik Popović prvo je, naime, pokazao da je hipersenzitivan na kritiku, čak i onu koja je, poput teksta u Kuriru, utemeljena na čvrstim činjenicama. Zatim je, kad je uhvaćen s prstima u džemu, pokušao da preokrene priču u svoju korist i besramno prigrabi za sebe sve zasluge za uspešno vakcinisanje i stratešku saradnju Srbije i Rusije. Povod za ovako nerazumno ponašanje ministra bila je objava Kurira koja se temelji na informacijama iz javno dostupnih dokumenata - da je Popović potrošio milione iz državne kase kako bi reklamirao sebe i svoje aktivnosti na Fejsbuku, Instagramu i Jutjubu. Umesto da kao svaki javni funkcioner obrazloži svoje troškove, Popović se drznuo da se obruši na našu redakciju i optuži nas da smo - verovali ili ne - krenuli u rušenje plana proizvodnje ruske vakcine u Srbiji i narušavanje odnosa Beograda i Moskve! Još uvek nam je, čak i posle dva dana, nejasno i šokantno kako je Popović u sebi prepoznao čoveka od kojeg isključivo sve pomenuto zavisi.

Posle ovakvog sramnog obraćanja, ministar bez portfelja nije samo napao Kurir već je pljunuo u lice građanima koji ga plaćaju, omalovažio je sve medicinske i naučne radnike koji su zaslužni za uspeh imunizacije, zgazio je na institucije države, a usput je uvredio i svoje kolege iz Vlade.

Međutim, zaćutao je čim smo ga pitali kako je došao do potpuno neverovatnog zaključka - da kritika jednog njegovog poteza znači ugrožavanje srpsko-ruskih odnosa i podrivanje plana da se „sputnjik V“ proizvodi u Srbiji. Bez odgovora je ostalo i naše pitanje da li je ovu nesvakidašnju odbrambenu strategiju smislio sam ili mu je savet dala agencija za komunikacije s javnošću, čije usluge inače plaća. No, možda i ništa bolje i moralnije nije ni trebalo da očekujemo od nekoga ko se lažno predstavlja kao ministar za inovacije i tehnološki razvoj. Popović to svakako nije, već precizno - ministar kojem nije dodeljen nijedan resor.

Ograđivanje

Istovremeno, veći deo Vlade Srbije ostao je, kako saznajemo, zaprepašćen njegovim nerezonskim postupkom, drskim napadom na Kurir i skandaloznim pokušajem da sebe poistoveti s jedinim nosiocem srpsko-ruskih odnosa, predstavljajući sebe kao osobu kojoj pripadaju sve zasluge u tom poslu. Prema našim saznanjima, i agencija koja brine o Popovićevim odnosima s javnošću sada pere ruke od njega, pa kažu da nemaju veze s ovom brljotinom i da je za sve sam kriv.

Takođe, upitali smo i rusku ambasadu u Beogradu kako oni vide Popovićevo prisvajanje zasluga za dobre odnose Srbije i Rusije, ali nismo dobili komentar od njih.

Redakcija Kurira

