VUČIĆ O ODNOSIMA S HRVATSKOM: Nikada neće biti lako, a s njom se merimo jer je ozbiljna zemlja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da razumevanje Srba i Hrvata nije postalo veće, ali je dobro što se ne lažemo da smo najbliži na svetu i da se najviše volimo, kao i da je važno odnose postaviti u racionalnu ravan.

Vučić je u intervjuu hrvatskom RTL-u izrazio uverenje da Srbi i Hrvati imaju zajedničku budućnost i da će morati da budu mnogo bliži i jedinstveniji.

On je ocenio i da su se od njegovog susreta, pre tri godine, sa tadašnjom hrvatskom predsednicom Kolindom Grabar Kitarović, mnoge konkretne stvari koje se tiču života ljudi i koje su važne promenile.

"Prvo, naši odnosi nikada neće biti laki i nikada nisu bili jednostavni za razumevanje. Neka vrsta negativnog odnosa kod dela ljudi s obe strane postoji kao mržnja zbog svega što se događalo u prošlosti, a što različito tumačimo", kazao je on.

Vučić je istakao da je ponosan i zaista zadovoljan rezultatima sastanaka sa Grabar-Kitarović, što su činjenice koje niko ne može pobiti.

"Hrvatska zajednica i Hrvatsko nacionalno vijeće je dobilo prostorije u najelitnijem i najboljem delu Beograda. Usred Beograda su dobili prostor za svoje sastanke, događaje, za predstavljanje politike hrvatske manjine u Srbiji i tako dalje. Pomogli smo sve oko kuće bana Jelačića, i to u nekoliko navrata, da konačno bude vlasništvo Hrvatskog nacionalnog vijeća i da, možda, bude stecište i mesto okupljanja svih Hrvata, a ne samo u Vojvodini već svih koji žive i u Srbiji i u regionu", objasnio je on.

Vučić je rekao da prema hrvatskim zvaničnicima ima mnogo manje uvreda iz Srbije nego ranije.

"Nećete ni u najgorim tabloidima pronaći najgore uvrede. Naravno, ja sam neretko tema u Hrvatskoj, ali iz drugih razloga", objasnio je on.

Na konstataciju da često spominje Hrvatsku, da upoređuje rast BDP-a, Vučić je upitao što to smeta.

"Mi se merimo sa Hrvatskom, jer je ona ozbiljna zemlja. Želim sa Hrvatskom da gledam brojke oko korone. Mi testiramo dosta, ali i Hrvatska testira, ima ozbiljan Krizni štab. Ne mogu da se poredim sa zemljama koje ne testiraju", precizirao je on.

Upitao je i šta je problem u nekoj utakmici se porediti sa drugima, da kažemo da su Hrvati bolji u rukometi, ali mi u košarci.

"Šta je problem u tome? Mislim da je to jedno dobro nadmetanje. Ima li Hrvatska veće plate nego mi, naravno da ima. Hrvatska ima 900 evra, a kod nas su tek 535 evra, a ne zaboravite da su nam bile 329 pre samo četiri godine", dodao je on.

Kada je reč o nestalim osobama i izjavi predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da se neće susresti s njim dok ne da popis nestalih, Vučić je rekao da je to njegovo pravo, ali i da ako neko stvarno misli da to krije na bilo koji način i da ima nešto protiv nestalih, to govori samo o njemu.

"Primio sam te ljude iz Hrvatske. Kada vidite oca koji traži svog sina i kojem oči zasuze. Je li stvarno mislite da ja znam gde je neko ubio tog čoveka i gde mu je sklonio telo? To mnogo više govori o vama nego o meni, jer to u životu svom ne bih napravio", istakao je on.

Vučić je kazao i da je bezbroj puta imao sastanke svih službi i tražio sve moguće iz arhiva, a uvek je dobijao različita opravdanja.

"Neću ni govoriti da se traži jednak ili nešto veći broj Srba, nego Hrvata, ali potpuno je svejedno. Želim da pronađemo svakog nestalog Hrvata i ne želim ni na koji način sakriti ni jednog zločinca", podvukao je on.

Vučić je kazao da je Srbija spremna, da je razgovarala preko izaslanika za nestale osobe i da kada Hrvatska kaže da misli da se neko nalazi na tom mestu, u roku od 24 sata neka pošalju svoju komisiju i zajedno će biti iskopano to mesto.

"Sve što možete da tražite dobićete što možemo naći. Za nas su odnosi sa Hrvatima veoma važni, trudimo se i gledamo da ne uvredimo nikoga, bez obzira što na različite načine gledamo na stvari od Drugog Svetskog rata i Oluje. Mislim da imamo zajedničku budućnost i da će Srbi i Hrvati morati biti mnogo bliži i jedinstveniji", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

