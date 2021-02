BAHATA MINISTARKA: Zorana Mihajlović kupuje kola za 18 miliona, za avio-karte i hotele baca 4,5 miliona!

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rešila je da obnovi vozni park u svom ministarstvu tokom ove godine, a pripremila je i budžet za putovanja u inostranstvo.

Naime, prema planu javnih nabavki u Ministarstvu rudarstva i energetike za 2021. godinu, predviđena je stavka "prevozna sredstva - motorna vozila", za šta je izdvojen pozamašan iznos od 18,08 miliona dinara, odnosno oko 155.000 evra. U planu javnih nabavki koji je dostupan na sajtu ministarstva nije precizirano o koliko vozila je reč, koje su marke, niti ko će voziti nove automobile.

Avioni i hoteli

Pored modernizacije vozila, Mihajlovićeva, po svemu sudeći, planira da u ovoj godini prilično putuje i van države, imajući u vidu da je isplanirala znatan iznos i za rezervacije hotelskog smeštaja i avio-karata. Za usluge putničkih agencija i turoperatera predviđeno je 4,5 miliona dinara u planu javnih nabavki ministarstva, a na portalu javnih nabavki jedna je već raspisana 20. februara u iznosu od 1,5 miliona dinara i otvorena je do 1. marta.

foto: Damir Dervišagić

Osnivač Centra za vladavinu prava Ivan Ninić navodi da je za jedno ministarstvo, koje se ne bavi spoljnim poslovima nego energetikom, iznos troškova za avio-karte i hotele u inostranstvu astronomski. - Ujedno, ministarka je i potpredsednica Vlade i ona u okviru svog potpredsedničkog kabineta ima poseban budžet za putovanja. To znači da gospođa Mihajlović praktično ima dupli budžet i može da bira kada će da putuje na teret Vlade, a kada na teret ministarstva. Imali smo ranijih godina situaciju da je upravo EPS rashodovao veliki broj vozila zbog uštede, a sada imamo obnavljanje voznog parka novim vozilima. Upravo zbog takvih bahanalija u sektoru energetike struja je poskupela i narod treba da zna da kada uključi bojler i šporet, tim novcem finansira promociju Zorane Mihajlović - rekao je Ninić. Potreba ili hir Predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrašinović smatra da ministarstva imaju realne potrebe, ali i da ima onih koje su neopravdane. O tome posebno treba voditi računa, ističe, jer je reč o budžetskom novcu. - Automobili se periodično nabavljaju i treba videti na osnovu koje analize potreba je to odlučeno. Dakle, da li je zaista bilo potrebno menjati vozila ili vozni park menjaju iz hira. Ako su u pitanju neophodne potrebe za službene aktivnosti i ako postoji analiza koja tu nabavku opravdava, dakle objektivna potreba, onda je to u redu, a ako to ne postoji, nego se kupuje napamet, to je onda problem - zaključuje Dobrašinović.

foto: Beta/Zoran Petrović

Ovako ministarstvo pravda troškove

Vozila su za teren, a putovanja za službenike

Iz Ministarstva rudarstva i energetike navode za Kurir da su ove nabavke po planu centraliziovanih javnih nabavki za državne organe, a da su putnička vozila potrebna za teren, odnosno za rad inspekcijske službe.

- Nabavka se prevashodno odnosi na vozila za potrebe inspekcijskog nadzora zbog planiranog povećanja broja inspektora na 39, koliko je sitematizacijom planirano. Trenutni broj inspektora je 12 i koriste zasad sedam vozila. Ova vozila nisu u zavidnom stanju i uzrokuju visoke troškove održavanja, zbog čega je potrebno da se i deo tih vozila zameni. Kada je reč o službenim putovanjima, planom javnih nabavki za 2021. planiran je prvobitno iznos od 4,5 miliona dinara za troškove putovanja u inostranstvo (troškovi avio-prevoza i hotelskog smeštaja), ali se zbog situacije s pandemijom odustalo od planiranog iznosa, pa je raspisana nabavka u tri puta manjoj vrednosti, od 1,5 miliona - navode u ministarstvu i dodaju da je taj iznos predviđen za celu godinu i da se odnosi na putovanja za sve državne službenike ili pomoćnike ministra i rukovodioce u ministarstvu.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir