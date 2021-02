MINISTAR VULIN U ARANĐELOVCU: Predsednik Vučić nam je dao jasne zadatke da se izborimo sa kriminalom, na nama je da ih ispunimo

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je danas u Aranđelovcu da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić policiji dao jasan zadatak da se bori i izbori sa mafijom, korupcijom u državnim redovima, ali i da preduzme sve kako bi se običan građanin osećao sigurno i bezbedno.

„Predsednik Vučić nama je naredio da se izborimo sa organizovanim kriminalom, sa korupcijom u redovima države, ali i da se običan građanin dobro oseća u svom gradu“, rekao je ministar Vulin na sastanku strateške grupe Direkcije policije, kojem su prisustvovali načelnici organizacionih jedinica MUP-a i policijskih uprava u Srbiji. Ministar je ponovio da će se uspeh u radu svakog načelnika policijske uprave u Srbiji meriti po tome kako se osećaju građani u svom gradu, na ulici, koliko su im bezbedna deca. „Kada sklonite dilera sa pet grama droge sa ulice, vi ste sklonili bitangu koja neće doći do škole i prodavati narkotike deci, kada sklonite džeparoša vi ste učinili da se ljudi osećaju bezbedno u autobusu gradskog prevoza, da se ne okreću iza sebe. Nema sitnog kriminala“, poručio je ministar Vulin i naglasio važnost brzine rasvetljavanja krivičnih dela.

Govoreći o borbi protiv organizovanog kriminala, ministar je istakao da kriminalna grupa koju su predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković mora biti istražena do kraja, ali da istu snagu i posvećenost očekuje i u rasvetljavanju i procesuiranju i drugih kriminalnih grupa. Ministar je naglasio da u borbi protiv kriminala niko nije zaštićen i da će svi oni u policiji koji su se ogrešili o zakon biti sankcionisani. Kao posebno važnu aktivnost u narednom periodu, ministar Vulin je istakao projekat „Policija u zajednici“, koji postoji, ali koji nije, kako je naveo, do kraja završen, a koji policiju približava građanima i podiže nivo poverenja. Ministar Vulin je istakao da će Ministarstvo nastaviti da ulaže u poboljšanje materijalnog položaja i opremljenosti policijskih službenika i najavio do kraja godine još jedno povećanje plata zaposlenih. Prema njegovim rečima, bezbednost i zaštićenost policijskih službenika je prioritet, zbog čega će se nastaviti sa ulaganjem u opremu, uniforme i sva druga sredstva koja policajcima čuvaju život.

„Predsednik Aleksandar Vučić nam je dao jasne zadatke i smernice, koje se kao što vidite ispunjavaju. Nemojte nikada da dozvolite sebi da ga ne shvatate ozbiljno, jer kada nešto kaže on to i misli i to se i desi. Ponosan sam na njega koliko nam pomaže i koliko je uz nas, kao što sam ponosan i na vas i na brzinu kojom smo ostvarili rezultate“, zaključio je ministar Vulin.

