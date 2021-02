MINISTARKA ČOMIĆ PELCOVALA SE U BELEKSPOCENTRU: Vakcinu nije birala a primila je ovu! Poručila ljudima da spasu sebe i porodice

BEOGRAD - Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić vakcinisala se danas protiv korona virusa.

Ministarka je primila vakcinu AstraZeneka, na punktu za vakcinaciju u Belekspocentru.

foto: Tanjug/Rade Prelić

- Vakcinišite se, čuvajte sebe, štitite druge, poručila je Čomić u izjavi novinarima nakon što je primila prvu dozu vakcine. Ona je istakla da je Srbija zemlja koja je uspela u organizaciji imunizacije, nabavila vakicne za stanovništvo.

- Birajte vakcine, strpljivo sačekajte na red, spasite sebe, svoje porodice. Proći će ovo zlo, u njemu smo svi zajedno, solidarno I jednom vakcinisani vratićemo se normalnom životu, rekla je Čomić.

Vakcinu, kaže, nije birala.

- Svejedno je koja je vakcina, jer svaka štiti i svaka treba da se prihvati, jer je to dostignuće 21. veka. Nemojmo da gubimo živote jer imamo zablude o vakcini. Vakcina je dobra za ljude, naglasila je Čomić.

Na pitanje da li sistem vakcinacije pokazuje da Srbija kada nešto hoće, može to i da uradi, Čomić je odgovorila da je to očigledno tako i da bi to trebalo i konstatovati.

- Da se ne poriče svojevrstan uspeh koji je Srbija postigla štiteći zdravlje stanovništva. Volela bih da cela planeta ovako organizuje i da imunizacija traje što kraće I da se sve završi i da se vratimo normalnom životu, rekla je Čomić.

Čomićeva se posle vakcinacije oglasila i na Instagramu detaljem koji joj je očigledno ulepšao dan...

(Kurir.rs/Tanjug)

