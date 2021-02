DAKA DAVIDOVIĆ IZDAO KUMA MOMIRA BULATOVIĆA! Daka je nestao u trenutku kada je bilo najteže, kada se razboleo moj sin

Kontroverzni nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović svojevremeno je kumovao preminulom sinu pokojnog Momira Bulatovića, bivšeg predsednika Crne Gore i Vlade SR Jugoslavije.

Međutim, kako je svojevremeno ispričao Bulatović u jednoj emisiji, uprkos kumstvu, Daka Davidović je nestao u najtežim trenucima kad se porodica Bulatović suočavala sa teškom bolešću sina Boška.

Na društvenim mrežama kruži video snimak na kom Bulatović upravo o tome govori, a naslovi snimka su "Može li iko verovati takvom (ne)čoveku?"

- Daka je nestao davno iz moga života. Nažalost, to se desilo u trenutku kada se razboleo i bolovao moj sin. On je kumovao mome sinu, a kad se moj sin razboleo, on je nestao. I to je njegovo pravo, ja mu želim sve najbolje - ispričao je svojevremeno Bulatović.

Podsetimo, Boško Bulatović je preminuo 2008. nakon kratke i teške godine. Borbu sa bolešću je izgubio u 21. godini, a bio je student ekonoije.

