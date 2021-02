ĐERLEK ODGOVORIO NA PROVOKACIJU SSS: Prizivali ste da korona pobedi, neće uspeti da srušite ministra Lončara

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Mirsad Đerlek imao je danas kraći verbalni okršaj ispred zgrade ministarstva sa predstavnicima neformalnog udruženja Skupština slobodne Srbije (S S S) za vreme dok je trajala njihova, ranije zakazana konferencija za medije, prenose mediji.

Kako prenosi N1, S S S je održala konferenciju povodom godinu dana od, kako su naveli iz tog udruženju, "dana političke i stručne neodgovornosti i nebrige države za građane", aludirajući na izjave nekadašnjeg člana Kriznog štaba Branimira Nestorovića 26. februara prošle godine "o najsmešnijem virusu".

Đerlek je okupljene upitao šta žele i konstatvao da je reč o ljudima koji su non - stop prizivali da pobedi korona, da se uruši zdravstveni sistem i ministar Lončara" Na njegovu izjavu reagovao je aktivista Srđan Marković povicima - Zašto lažete? Je li vama umro neko od korone? Koliko ljudi je umrlo od korone zbog vaše neodgovornosti? Djerlek je odgovorio da je njemu umrla majka a i ujak i dodao da to njega nije nije sprečilo da nastavi borbu protiv koronavirusa i naveo da cilj okupljenih ispred Ministrstva da "sruše Zlatibora Lončara i da dođu do gospodina Vučića neće uspeti.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir