ANA BRNABIĆ: Molim da se zaštiti porodica predsednika Vučića

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da je nerealno da neko ko ima podršku od dva, tri ili četiri odsto građana ima obraza da preti nemirima na ulicama, ali da se kroz to vidi nemoć i očaj pripadnika bivšeg režima.

Ona je nakon "izjava pripadnika bivšeg režima da su nemiri na ulicama alternativa dijalogu", ocenila da je to odraz da su izgubili živce, te poručila da "to ne može i neće proći".

"Oni ne mogu zbog svoje frustracije da stanu na put napretku i progresu Srbije. S druge strane katastrofa je videti da se napadi na porodicu Aleksandra Vučića, a posebno njegovog starijeg sina nastavljaju", rekla je premijerka.

Dodala je da se to dešava bez obzira na to koliko se govorilo da porodice to nisu zaslužile i da to nije legitiman vid političke borbe.

"Oni i dalje nastavljaju sa napadima. Ti napadi su izuzetno opasni, jer ponovo predsednikovog sina dovode u vezu sa klanovima, mafijom i kriminalom sa kojim on apsolutno nema niikakve veze", navela je premijerka.

Naglasila je da bezbednosne službe treba da "otvore četvoro očiju" i dodala da je njena molba da se obrati pažnja na bezbednost porodice predsednika republike.

(Kurir.rs/Tanjug/Pink)

Kurir