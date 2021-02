VUČIĆ O INCIDENTU KOJI SVI PAMTE SA TV Sećate se onog što je vikao Vučiću, p... Pre mesec i po saznao sam ko ga je uveo u studio

BEOGRAD - Sve što vam se onda činilo slučajno ili spontano nije bilo baš tako... Sećate se onog što je vikao Vučiću, p... E pa, ja sam pre mesec i po saznao ko ga je tu ubacio, pustio u studio - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući jutros u jutarnjem programu.

On jutros na TV Prva nije hteo da otkrije identitet osobe koja je pustila muškarca koji ga je svojevremeno u pauzi TV prenosa utakmice izvređao tako što je upao u kadar i izvikivao uvrede već je samo rekao da je to jedan policijski oficir ali da on to sam sigurno nije uradio.

Vučić je dodao i da će informacije o njemu zadržati za sebe.

Vučić je u nekoliko navrata ponovio da nije ni lep, ni šarmantan a ni simpatičan čak ni svojima u kući ali da ljudi glasaju za njega jer vide rezultate. On je ponovio i da je vrlo osetljiv na decu, kao i na brata od kog je stariji dve godine i s kojim je kako kaže vezan pupčanom vrpcom, kao da su sijamski blizanci.

