LEPE VESTI! PREDSEDNIK VUČIĆ NAJAVIO: Biće još jednokratnih novčanih davanja i porasta plata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će tokom godine biti još jednokratnih novčanih davanja, a pred kraj godine uslediće i nova povećanja plata.

On je za TV Prva ponovio da je Srbija rekorder u Evropi po rastu, i da je u januaru zabeležila manji pad od očekivanog i imala oko minus 1,6.

Najavio je i da će za manje od godinu dana do Novog Sada moći da se stigne za 20 i nešto minuta vozom, a da će karta koštati oko 1000 dinara.

Srbija će kupiti najlepše i najudobnije vozove u Evropi i najbrže će se stizati.

- Kupujemo švajrcarske Štadlerove dabl deker vozove sa najlepšim pogledom - rekao je Vučić.

Pre kraja godine gradiće se sedam autoputeva, a mozda i osam ili devet.

- To će biti rekord u Evropi, ali za to morate da imate mnogo novca i fiskalnu stabilnost da bi to mogli da radite - napomenuo je Vučić.

Namera je i da se podigne opšta potrošnja, uz investicije i izvoz, rekao je Vučić.

Najavio je da se radi na tome da pomoć dobiju i nezaposleni i da se sada mere sve cifre.

Upitan da li je ministra finansija "pustio niz vodu", kaže da ga se nije odrekao i da ima apsolutno poverenje u njegovo znanje i kompetentnost.

Ponovio je da je utvrđeno da Mali nema 24 stana, već samo jedna stan u Bugarskoj, za razliku od onih koji imaju 35 stanova.

Kaže da se svi plaše da o tome govore da ne bi bili progonjeni.

Predsednik je najavio danas i novu investiciju iz Japana u Novom Sadu. Vučić je kazao da će prvo 7. marta biti predstavljena jedna velika nemačka investicija u Novom Sadu, a onda oko 7. ili 9. aprila biće potpisan ugovor sa velikom japanskom kompanijom o investiciji, ponovo u glavnom gradu Vojvodine. - To su fantastične stvari - naglasio je on. Vučić je, upitan da li su mu draže pohvale stranih medija ili, na primer, Dragana Stojkovića Piksija, kazao da je jasno da su mu bitnije pohvale Piksija. - Ja sam s njim razgovarao i on je došao na otvaranje fabrike Tojo tajers. Tojo tajers je japanski gigant koji je došao u Srbiju - naglasio je on. Ukazao je da je, dok je bio u opoziciiji, bio na studijskom putovanju u Japanu, iu da je mnogo mogao da nauči o toj zemlji, divi se koliko rade, i obišao mnoge fabrike. - Piksi je odušveljen, jer zna šta znači Japan - dodao je on. Vučić je istovremeno primetio da je malo afirmativnih stvari u našim medijima, apostrofirajući recimo Beograd na vodi kao najlepšenm gradilištu u jugoistočnoj Evropii ili "fantastičan Narodni muzej". (Tanjug)

(Kurir.rs/ Tanjug)

