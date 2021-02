PALMA RAZGOVARAO S KRIVOKAPIĆEM: Ne može niko Srbiji da određuje ko će joj biti ambasador, ne može sa Srbijom čas ovako, čas onako

BEOGRAD - Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je rekao da je nedavno telefonski razgovarao sa premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem.

”Ne može niko Srbiji da određuje ko će biti njen ambasador i ne može sa Srbijom čas ovako, a čas onako”, rekao je Marković na TV Prva. “Ja sam telefonom pozvao Zdravka Krivokapića i to sam uradio sam i nisam to uradio po nalogu ni predsednika Srbije. ni Vlade Srbije.

- Zdravko Krivokapić je veliki gospodin. Pozvao sam ga uveče u pola 12 i on je prihvatio razgovor i ja sam mu na tome puno zahvalan. Ja ne želim da pričam o detaljima tog razgovora, ali ja sam zaključio da Krivokapić ne odlučuje sam, da ima neko iznad njega ko odlučuje, ne znam ko.

Krivokapić mi je rekao: Predložite ponovo Vladimira Božovića za ambasadora”. Božoviću je prošle godine zatraženo da napusti Crnu Goru zato što je Podgoričku skupštinu iz 1918. godine nazvao – „slobodnim izrazom narodne volje za ujedinjenje sa bratskom Srbijom“. Da li je Vladimir Božović naneo bilo kakvu štetu Crnoj Gori i njenim građanima tom izjavom. Nije. Pa nije to prekid fudbalske utakmice zbog magle. I ne može niko Srbiji da određuje ko će biti njen ambasador. Mi smo Crnoj Gori dali vakcine, a oni su član NATO pakta. Što nisu tražili od njih da im daju?”, rekao je Marković.

foto: Printscreen Prva

Poslanička grupa Jedinstvene Srbije glasaće protiv Zakona o istopolnim zajednicama ukoliko takav zakon dođe u Skupštinu Srbije. Čije su to vrednosti? To nisu vrednosti Srpske pravoslavne crkve, to nisu vrednosti srpskih domaćina i građana Srbije. To su vrednosti pojedinaca u nekim evropskim državama. Ja se zalažem za evropske vrednosti kao što su veće plate i mala nezaposlenost. Mi se ne zalažemo za tatu 1 i tatu 2 ili mamu 1 i mamu 2 i kako će oni to da objasne detetu”, kazao je predsednik Jedinstvene Srbije.

Kurir.rs/ Prva TV

Kurir