VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU UOČI POSETE SARAJEVU: Moramo da se okrenemo jedni drugima, a ne da mislimo da su nam svi drugi važniji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je uoči sutrašnje posete Bosni i Hercegovini da je veoma srećan što može da dođe u Sarajevo i donese prve doze vakcina.

To, kaže, nije pomoć, jer je to "nešto što pripada jednako svima nama", a Srbija je, kako veli, "imala tu sreću da obezbedi više vakcina".

"To je ukupno 10.000 doza (za BiH). Sutra 5.000 doza, a za koji dan još 5.000. Mislim da je to posebno važno za zdravstvne radnike koji rade u crvenoj kovid zoni u Bosni i Hercegovini. Moja poruka je da mi moramo da se okrenemo jedni drugima, da ne mislimo da su nam svi drugi značajniji, a da je važno koliko ćemo toga lošeg da kažemo o onima koji su nam najbliži", kaže Vučić.

Podseća da je i ranije govorio o balkanskim narodima koji imaju ogromnu snagu, ogromnu moć kada su jedinstveni.

"To ne znači nikakve zajedničke države ili bilo šta, ali kada zajednički delujemo, kada zajednički istupamo - onda možemo sve. Da brinemo jedni o drugima, takođe. Biću srećan da ove vakcine mogu da koriste i Bošnjaci i Srbi i Hrvati, bez ikakve razlike, a pomoći ćemo, ako to tako nazivamo, i u budućnosti. Biću isto tako slobodan da tražim od Bosne i Hercegovine pomoć u nekim drugim pitanjima kada nama bude trebalo. Tako prijatelji i komšije treba da razgovaraju jedni sa drugima", dodao je Vučić.

To je, kaže, njegova najvažnija sutrašnja poruka.

"Ja većih i važnijih poruka nemoguće da imam, jer ja mislim da smo mi učeni godinama da mora da se zahvaljujemo onima koji nam previše ne pomažu, a da nismo naučili da pogledamo onog sebi bližnjeg, svoje prijatelje i komšije. Mislim da je vreme da to počnemo da radimo", naveo je.

Komentirajući činjenicu da iz Kovaksa nisu stigle vakcine za zemlje Zapadnog Balkana, Vučić je kazao:

"Biću potpuno otvoren. Je li vi stvarno mislite da situacija u Sarajevu, Banjaluci, Tuzli ili Bijeljini važnija za nekoga u Brondeu ili Broningenu, nego za nekoga u Beogradu ili Podgorici? Prosto, to svakako nije slučaj. Ali, ja govorim o svim našim greškama. Mi smo živeli u tome da govorimo da je kod nas sve loše, a da je kod drugih sve bolje. Mi smo, na primer, u Srbiji pokazali da možemo biti zemlja s najvećom stopom rasta. To može i BiH, to možemo svi, to mogu svi odavde, ali moramo da vratimo veru u sebe".

Prema njegovim riječima, u pitanju je "naš način razmišljanja, pitanje onoga što hoćemo da postignemo".

"Da ne mislimo i ne verujemo da smo samo gubitnici. Već da kažemo: 'Da, mi smo pobednici, da mi smo bolji'. Pogledajte pojedinačno, a možemo i grupno, u čemu to nismo uspešniji od većine njih? Prosto samo je važno da radimo, da se trudimo i da stvorimo sistem. Kada napravimo sistem, kada uredimo javne finansije, kada jedni drugima pomažemo, mi smo stostruko jači", istakao je Vučić.

Kaže da ne želi da govori ništa loše, ali da su neke stvari indikativne.

"Dobićemo valjda jednom i vakcine iz Kovaksa, ali, evo vam činjenice: prošlo je 65 dana kako su zemlje EU dobile prve vakcine, a mi na Zapadnom Balkanu nismo odatle primili nijednu! Druga je stvar što smo se mi kao Srbija snašli, pa smo obezbedili i sa Istoka i sa Zapada 2,6 miliona vakcina. Ali, ja govorim o tome - koliko svi misle na nas i najlepše govore - činjenica je da mi do sada nismo dobili. Ne tražimo ništa od EU, ali ja onda tražim i ne želim da nas iko sputava da mi međusobnu saradnju razvijamo. Onda možemo da budemo u svemu najbolji. Pa, da vidimo ko će da nas pretekne u drvnoj industriji, ko će da ima bolje poljoprivredne proizvode, bolju infrastrukturu od nas samih. Pa, ćete videti da mi možemo da gradimo više puteva nego što ih grade mnogo veće evropske zemlje. Dakle, samo je važno da mi razumijemo i da počnemo da verujemo u sebe. Da počnemo da verujemo u komšije i prijatelje. A ne da su nam oni najgori neprijatelji, a da verujemo u neke druge. Hvala im kad nam pomognu, mnogo su nam važni, ali oni nikada ne mogu da nam budu tako blizu", rekao je predsednik Srbije.

Odnosi u regionu od ključnog značaja

Govoreći o odnosima u regionu, posebno u svetlu najnovijih odnosa i u svetu, uključujući i dolazak administracije Džoa Bajdena na vlast u Americi, Vučić ističe da su odnosi u "regionu od ključnog značaja".

"Mi moramo prvo da svi odustanemo od naših maksimalističkih zahteva i da se ne dodvoravamo samo svojim unutrašnjim javnostima. Već da gledamo ono što je realno, racionalno. Imamo Dejtonski sporazum, imaju ga građani BiH, tri naroda mogu uvek da se dogovaraju. A sve što nameću stranci, na bilo koji način, uvek je nametnuto i uvek će da bude nešto što će neko od naroda želeti da promeni. Ja sam za razgovore i dogovore između naroda koji ovde žive. A sve ostalo što stranci nameću, to je kao u onoj narodnoj - jedan kaže ja imam jaču podršku sa strane, pa ću tebe da pobedim, a onda za deset godina dođe vreme da neko drugi bude jači, pa sad ovaj drugi kaže - ja imam nekoga. I tako stalno! Važno je da mi razumemo da smo jedni drugima najpotrebniji. Da jedni bez drugih ne možemo. Kada to budemo razumeli, verujem da ćemo pronaći rešenje", kazao je Vučić.

Upitan o tome da li je vreme, posebno u toku pandemije, da iza nas ostanu neki ratni narativi i politike koje više podsećaju na 19. vek, Vučić je rekao da ne moramo da ostavljamo prošlost po strani i da zaboravljamo šta je bilo, ali da je potrebno napraviti i korak dalje.

"Ne treba da zaboravljamo šta je bilo. Svaki od naših naroda ima svoje teške dane, ima svoje užasne žrtve, a ima i stvari kojima se ne bi uvek ponosio. Ali, ono što je za nas najvažnije jeste da gledamo na sadašnjost, da gledamo budućnost. Jer nećemo opstati. Svi će napustiti područje Balkana, svi će otići iz naših zemalja, a onda da se desetero ljudi bije oko dva kamena, nema nikavog smisla! Ali, ako budemo napravil da naši odnosi budu dobri, ako budemo uspeli da napravimo dobre sisteme, da sarađujemo i radimo jedni sa drugima, ne gledamo uvek u to ko je koje vere, onda sam siguran da možemo da postignemo najbolje rezultate", zaključio je Vučić.

(Kurir.rs/Radio Sarajevo)

