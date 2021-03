DRECUN NA KURIR TELEVIZIJI: Nema napretka u pregovorima Beograd-Priština! Lajčak NE POKREĆE temu o zajednicama srpskih opština

Milovan Drecun predsednik Skupštinkog odbora za Kosovo i Metohiju gostovao je danas na Kurir televiziji, gde je govorio o predstojećoj poseti Miroslava Lajčaka.

On je naveo da, uprkos Lajčekovoj izjavi da postoji napredak u pregovorima Beograd-Priština, nikakvog napretka nema.

-Samo da pojasnimo o kakvom napretku Lajčak govori, njegova izjava o napretku je paušalna ocena i ne počiva ni nSave and Update Timea kakvim činjenicama. Nikakav, ja ponavljam nikakav napredak po pitanju rešavanja svega onoga što je bilo na dnevnom redu nije postignuto - kaže Drecun.

01:18 DRECUN O LAJČAKU: On ne pokreće temu SRPSKIH ZAJEDNICA - Cilj je Velika Albanija i etničko čišćenje Srba (KURIR TELEVIZIJA)

Miroslav Drecun naglasio je i da Lajčak gura u stranu temu o zajednicama srpskih opština. - On ne sme da stavi to na dnevni red, tu ima još više nazadovanja. Može se samo reći da je postignuta načelna usaglašenost po pitanju rešavanja sudbine nestalih. Ali to znači da nije rešeno to pitanje, već da smo se saglasili da ono treba da bude rešeno.

Zbog politike koju vode Kurti i Osmani Drecun ocenjuje da će pregovori biti još teži. -Nema napretka razgovora sa Prištinom dok se ne formira zajednica srpskih oprština, nećemo priznati ni pod kojim uslovima ovako lažnu državu - jasan je Drecun.

Ovo pitanje ne stavlja se na dnevni red jer je glavni cilj ujedinjenje Albanije i Kosova.

01:55 LAJČAK TOLERIŠE JEDNOSTRANO PONAŠANJE ALBANACA: Drecun na Kurir televiziji OŠTRO o pregovorima Beograd-Priština

-Oni se plaše da će na Kosmetu biti stvoren mehanizam koji će omogućiti perspektivu srpskom narodu.Oni ne žele da Srbi budu građani drugog reda, oni žele da završe etničko čišćenje koje je teroristička grupa OVK započela - naglašava Drecun, koji je rekao da Lajčak nikako ne vodi dobro pregovore oko Kosova.

-Lajčak ne vodi dobro te razgovore, dokle god on toleriše jednostrano ponašanje Albanaca, nema napretka u razgovorima. On mora da se ponaša sa neutralnim statusom - jasan je Drecun.

Kurir