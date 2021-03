DRAGAN ĐILAS PRETI ULIČNIM PROTESTIMA, PRIZIVA HAOS: Opozicija unapred otpisala dijalog sa vlastima!

Dijalog između vlasti i opozicije nije ni počeo, a lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas zapretio je uličnim protestom. On je priznao da su predstojeći razgovori s predstavnicima vladajućih stranaka uz posredstvo EU poslednja šansa da opozicija na miran način dođe do ispunjenja svojih zahteva.

Stara taktika

- Dijalog je poslednja šansa da izađemo iz krize na miran način i da dođemo do slobodnih izbora na kojima građani mogu da izraze slobodnu volju. Ako se to ne desi, onda nam preti ishod koji ne može biti dobar i protesti na ulicama - izjavio je Đilas i naglasio da bez uspeha pregovora ne postoje izbori, pa time ni učešće opozicije na njima.

Politikolog Jelena Vukoičić kaže za Kurir da je ovo samo nastavak poznate Đilasove taktike kojom on izbegava dogovor i normalno političko delovanje i izaziva tenzije i podele.

- Njegova izjava je i potkopavanje dijaloga između vlasti i opozicije, a koji nije ni počeo. Đilas i taj mali deo opozicije konstantno pokušavaju da stvore tenzije i podele, pa da dođu na vlast bez izbora. Odlično znaju da bi na izborima doživeli debakl, te naravno hoće ulicu i haos i računaju da će neko van granica ove zemlje da ih dovede na vlast, što je nonsens - ocenjuje ona.

Četiri platforme

Inače, uoči početka međustranačkog dijaloga u opozicionom bloku vlada potpuno rasulo. Nesposobnost lidera opozicije da bilo šta dogovore ili organizuju pokazala se najbolje na terenu pripreme za ove razgovore uz posredovanje evroparlamentaraca. U ovom trenutku postoje najmanje četiri platforme za pregovore, iza kojih stoje različite opozicione skupine, a ne postoji ni saglasnost u vezi s potencijalnim pregovaračima.

MILOŠ JOVANOVIĆ (DSS)

Nećemo sa strancima

foto: Marina Lopičić

Predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) Miloš Jovanović izjavio je da je ta stranka ostala pri stavu da problemi u Srbiji treba da se reše unutar vlasti i opozicije, bez posrednika. On je za televiziju Prva rekao da je učešće stranaca u međustranačkom dijalogu „direktan udar na dostojanstvo Srbije“.

- Još kao dete naučen sam da se „ako ima prljavog veša, on ne iznosi iz kuće“. Mnogo toga ne valja, od pritiska na birače, pogotovo na lokalu, do stanja u medijima. I za to je odgovorna vlast. Ali ne želim da to iznosim pred nekim ko nije iz naše zemlje, već želim da mi to sami rešimo - naveo je Jovanović.