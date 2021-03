PREDSEDNIŠTVO SNS TRAŽI EPILOG AFERE KOJA TRESE SRBIJU: Predsedniče, jeli su za tvojim stolom, pa ti spremali snajper!

Članovi Predsedništva SNS traže od lidera Aleksandra Vučića da što pre, već koliko na narednoj stranačkoj sednici, pokrene isključivanje ljudi koji su ogrezli u kriminal i koji su učestvovali u pokušaju destabilizacije države. Neki su spremni, kako kažu, da i lično pokrenu ovo pitanje.

Potpredsednik SNS Milenko Jovanov kaže za Kurir da ova priča mora da se istera do kraja. - Što se isključenja iz stranke tiče, mislim da su se oni već sami isključili, a verujem i da ih je faktički isključilo i članstvo. Jer, iskreno, uz svu moguću maštu, ne mogu da zamislim da bilo koji član SNS želi da udiše isti vazduh i sedi u istoj prostoriji s ljudima koji su Vučiću, kako sada vidimo, namenili snajper, koji su mu decu pratili i koji su sa strancima i domaćim ološem radili protiv Vučića i stranke. Niko nije znao razmere svega ovoga. Pa ko normalan može i da pomisli da bi ljudi kojima je Vučić onoliko pomagao u životu, umesto zahvalnosti i truda da nešto urade za Srbiju, spremali snajper?! - priča Jovanov i dodaje:

Istraga

- Ko može da pojmi da je snajper rešenje za bilo kakve ambicije u životu, prema bilo kome, a posebno prema predsedniku države i čoveku u čiju ste kuću ulazili, čiju ste decu gledali kako rastu, za čijim ste stolom jeli... Imena će biti otkrivena kad to učine nadležni. Niko ne želi da na bilo koji način ugrozi istragu i tako zapravo pomogne ovom otpadu da se konsoliduje, ili čak izvuče. Polako.

Prema rečima Igora Mirovića, vojvođanskog premijera, ogromna većina članova „zahteva od Vučića da što pre pokrene promene koje će značiti da svi koji su učestvovali u kriminalu i pokušaju destabilizacije države budu isključeni iz stranke“. - Trebalo je to učiniti ranije i svuda jer tih pojava ima širom Srbije - navodi on.

Ne razumem...

Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva, ističe da će i sama zatražiti izbacivanje tih ljudi iz SNS: - Iskreno, ne mogu da razumem da je neko, da su neki to radili... Lično ću tražiti na narednoj sednici Predsedništva da se ti ljudi izbace iz stranke. Oni moraju da odgovaraju pred sudom i građanima.

Miloš Vučević, potpredsednik SNS, kaže da je „sve to tražio na sednicama Predsedništva i GO 29. decembra 2019.“ - Siguran sam da ćemo politički sankcionisati malu grupu ljudi u vrhu SNS koji su zloupotrebili vlast, koju su dobili na osnovu poverenja i podrške koju ima Vučić, ali i upotrebili je protiv Vučića. Važno je da se Vučić uverio ko se kako ponašao i šta je ko radio - navodi Vučević.

Goran Knežević

Ovo mora da se izgura do kraja

foto: Beta/Milan Obradović

Goran Knežević navodi da se, ako postoje relevantni dokazi, mora ići do kraja, te da je to i predsednik Vučić najavio. - Srbija sigurno korača na svom putu boljeg života za sve građene i mi ćemo sigurno s Vučićem na čelu dobiti i ovu bitku. Kao član Predsedništva stranke svesrdno ću se zalagati za to - dodao je.