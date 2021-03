POGLEDAJTE MINISTRA! LEPO SEO NA VOZ I PRAVAC KOSJERIĆ: Posle Tita jedini koji je u tu varoš došao prugom, evo o kome je reč FOTO

BEOGRAD/KOSJERIĆ - Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izvršio je danas kontrolu rada preduzeća Srbija voz i zadovoljstva putnika na relaciji Beograd - Valjevo - Kosjerić.

Prema rečima ministra Momirovića, putovanje vozom mora da se vrati u svest ljudi i mora dodatno da se radi na promociji usluga, funkcionalnosti i bezbednosti putovanja ovom vrstom transporta.

foto: RINA

"U prethodnom periodu kompanija Srbija voz je modernizovala svoj vozni park savremenim Štadler garniturama. Sve je prilagođeno komforu putnika, čisto, prostrano i moderno. Klime rade, toaleti su čisti, a tu je i besplatna internet konekcija. Moj zadatak je da promovišem srpske železnice, lokalne linije, kao i buduće linije brze pruge", rekao je Momirović, saopštilo je ministarstvo.

Vreme je da se vratimo putovanju vozom, jer je ono najbezbednije i najjeftinije, poručio je on.

foto: RINA

"Evo, tročasovno putovanje od Beograda do Kosjerića je odmor za dušu, vozimo se kroz našu prelepu Srbiju, u čistim vagonima, možemo na miru da čitamo knjigu, učimo ili odmaramo. I to po ceni od 1.000 do 1.500 dinara za povratnu kartu. Znate li koliko goriva i živaca morate da potrošite da bi došli do Kosjerića kolima", zapitao je ministar.

On je naglasio da je u toku najveći investicioni talas u obnovu srpskih železnica i da je zaustavljeno njihovo propadanje.

foto: RINA

"Ljudi su zaboravili kako su se nekad vozili vozom i kako je to najbolji i najbezbedniji način putovanja. Više od 40 godina ništa nije ulagano u infrastrukturu železnice i bilo je neophodno da predsednik Aleksandar Vučić pokrene najveći investicioni talas u istoriji srpske železnice. Ovo sad je bukvalno nulta tačka po kojoj ćemo da merimo vreme u srpskim železnicama".

Podsetio je da se gradi brza železnica do Novog Sada i dalje ka Budimpešti.

"Ali, nismo zaboravili ni železničke linije po Srbiji. Planiramo nabavku vozova, koji su sposobni da idu velikim brzinama iznad 150 kilometara (na sat), ali nismo zaboravili ni vozove za manje brzine, koji će da saobraćaju po Srbiji", dodaje ministar.

Prema njegovim rečima, Vlada Srbije nije zapostavila ni putne pravce u ovaj region i čini sve da ga poveže na najmodernije autoputeve, da osveži i renovira lokalne i magistralne puteve i omogući građanima da se bezbedno voze svojim automobilima.

"U proteklih pet godina uložili smo blizu 400 miliona dinara za sanaciju državnih i lokalnih puteva i mogu da obećam građanima Kosjerića da ćemo da nastavimo ulaganja u putnu infrastrukturu. Jer samo ulaganjima u infrastrukturne projekte obezbeđujemo osnovu za normalan privredni razvoj i ostvarujemo uslove za ostanak mladih u ovom gradu", zaključio je ministar Momirović.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: RINA)

