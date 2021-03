PRLJAVI NOVAC: Sumnja se da su Kokeza i deo MUP opljačkali i do 640 miliona evra preko carine! ČITAJTE U KURIRU

Slaviša Kokeza, predsednik Fudbalskog saveza Srbije, deo MUP i deo Uprave carina nalaze se pod lupom nadležnih organa zbog sumnje da su četiri godine unazad švercovali cigarete iz Crne Gore i time ostvarili enormni profit koji se meri čak u stotinama miliona evra. Prema nekim računicama, i do 640 miliona evra. Novac je odmah iznošen van zemlje i to u jednu banku u Rimu.

Preko Dunava

Zarada na jednom šleperu, prema pisanju medija, bila je čak 220.000 evra, a upućeni kažu da su išla i dva, tri šlepera dnevno. Čak i da je išao samo jedan šleper dnevno, na godišnjem nivou to je 80.300.000 evra. Kad se tome doda da je ova šema funkcionisala čak četiri godine, dođe se od sume, i to minimalne, od čak 321.200.000 evra. Ipak, upućeni kažu da je dnevno prolazilo i po dva-tri šlepera, pa se dolazi i do računice od neverovatnih 640 miliona!

Ogromna pljačka Stotine miliona od šverca cigareta foto: Beta/Uprava carina

- Zarada na svakom šleperu prošvercovanih cigareta bila je tačno 220.000 evra. Cigarete marke „marbl“ i „ašima“ su zvanično kupovane u Crnoj Gori po ceni od 80.000 evra po šleperu, a potom su uvezene u Srbiju, gde bi se menjala carinska dokumentacija. Taj tovar bi zatim odlazio put Rumunije, gde su prodavane ilegalno ugovorenim kupcima po ceni od čak 300.000 evra - piše nedeljnik Ekspres.

Kojim putevima su cigarete švercovane, koju ulogu su imali čelnici MUP, kao i sve ostale detalje ovog slučaja saznajte u današnjem broju KURIRA.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Ekipa Kurira Foto: Nemanja Nikolić

Kurir