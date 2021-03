UBISTVO OLIVERA IVANOVIĆA Milena Popović: Verujem istražnim organima Srbije

Predsednik rekao da je država dve godine otvoreno i prikriveno optuživana za taj zločin, a da je to zapravo bio jedan od načina rušenja Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je i ubistvo srpskog političara s Kosova i Metohije Olivera Ivanovića bilo jedna tačka na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, ističući da je država dve godine otvoreno i prikriveno optuživana za taj zločin, a da je to zapravo bio jedan od načina rušenja Srbije i pokušaj da se, kako kaže, laž predstavi kao istina.

Najgore laži i besmislice

Vučić je, na kraju obraćanja posle sednice Saveta, rekao da su tri knjige koje su stajale na stolu knjige dokumenata o ubistvu Olivera Ivanovića do kojih je stigla radna grupa MUP, BIA, VOA i tužilaštva. - Posebna tačka u okviru jedne tačke bilo je ubistvo Olivera Ivanovića. Slušali smo najgore laži i besmislice dve godine, država je bila de fakto i prikriveno optuživana za ubistvo, ja, njegova udovica, sekretarica, Milan Radojičić, iako smo za njega nepobitno utvrdili da nije mogao da učestvuje u ubistvu, ali je kampanja trajala - rekao je Vučić.

A onda se, kaže, zaćutalo, čak i kada su Albanci u Prištini povukli nalog za hapšenje Radojičića. - To je bio jedan od načina za rušenje Srbije, za urušavanje imidža Srbije u Evropi i svetu, da se laž predstavi kao istina - istakao je on.

Istina u interesu svih

Milena Popović, suprugu ubijenog Ivanovića, kaže za Kurir da veruje istražnim organima Srbije, a da se više puta razočarala u istražne organe u Prištini. - Od samog početka se Srbija na neki način optužuje da je učestvovala u ubistvu Olivera Ivanovića, i to je navođeno bez ikakvog obrazloženja, uz spekulacije. Ja verujem našim istražnim organima, nekoliko puta sam se razočarala u istražne organe u Prištini, jer su davali informacije bez obrazloženja i dokaza. Nadam se da će se naći neki kompromis, da će se istraga s obe strane ujediniti i da se uz zajednički doprinos dođe do saznanja ko su Oliverove ubice. Mislim da je to interes svih nas - kaže Popovićeva.

