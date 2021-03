PREMIJERKA BRNABIĆ: Prisluškivanje Vučića predstavlja pokušaj državnog udara

MORA DA SE ISTRAŽI DO KRAJA

Prisluškivanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića je pokušaj državnog udara, izjavila je večeras premijerka Ana Brnabić.

"Ovo je nešto što mora da se istraži do kraja - do svakog poslednjeg šrafa u tom mehanizmu, do svakog poslednjeg motiva'', rekla je Brnabić .

Ona je naglasila da ne postoji ništa u prisluškivanim materijalima što bi inkriminisalo predsednika Vučića.

Brnabić je dodala da joj je drago da se u, kako je navela, celoj ovoj nesreći pokazalo nešto pozitivno, a to je Vučić vodi ispravnu politiku i radi u interesu zemlje.

(Kurir.rs/Pink)

