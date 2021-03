BRANISLAV LEČIĆ O 9. MARTU: Narodni bunt koji je promenio ovu zemlju

Prve masovne demonstracije u višestranačkoj Srbiji protiv vladavine Slobodana Miloševića koje su održane na današnji dan pre 30 godina bile su tema večerašnjeg Usijanja dana.

Kakva je opozicija danas, a kakva je bila devedesetih?

Gost emisije bio je Branislav Lečić, vođa studentski protesta 9. marta.

"Slike demonstracija iz 1991. bude dvojaka osećanja u meni. Ipak je to mladost i s te strane su pozitivna. Bio je to narodni bunt koji je promenio ovu zemlju. Bilo je već najave rata i raspada zemlje. Narod je osećao potrebu da dođe do promene i da se odustane od Titovog nasleđa i da se krene demokratskim putem", počeo je Lečić.

Danas mladi mahom ne znaju šta se desilo tog 9. marta.

"Trebalo je dosta vremena da dođe do promene. Taj 9. mart bio je samo najava promena. Od same promene do danas nije došlo do suštinske demokratizacije zemlje. Namere 5. oktobra nisu do kraja sprovedene".

O paraleli tadašnjeg i današnjeg perioda kaže:

"Za 30 godina nismo došli do saznanja da moramo da imamo opoziciju u Skupštini. U svakom društvu postoje tenzije i vrenja. U Skupštini mora da postoji raznovrsnost ideja da bi se određena tema sagledala iz više uglova. Izbaciti političku konkurenciju sebi pucamo u stomak".

Opozicija ni tada nije bila jedinstvena, kao ni sada...

"Kada bi se omogućila normalna konkurencija u kojoj nema pohlepe za vlašću do izražaja bi došle partije iza kojih bi građani hteli da stanu. Pošto mi to nemamo, te partije se stalno usitnjavaju. Povratak demokratije je neophodan da bi društvo ozdravilo".

"Ja sam u stranci izabran za predsednika stranke većinom glasova, ali to nigde nije upisano. Ovako je vlast odlučila da izabere svoju opoziciju, a to je 0,4 odsto predvođenih Zoranom Lutovcem".

"Nisam se umorio, zato što imam cilj, jer ne jurim karijeru i slavu, već to radim jer zaista mislim da je našem društvu potrebna demokratija. Hoću mladosti da pokažem da umor ne postoji. Kad imaš jasan cilj, nema kukanja kada se naiđe na prepreke".

"Samo jake institucije su brana samovolji pojedinaca".

"Kruna ciljeva i sunovrat ideala", rekao je Vuk Drašković o 5. oktobru, a Lečić se nadovezao:

"Donekle se slažem, ali se ne slažem da je to sunovrat ideala, jer su oni kao voda, ponovo se skupljaju".

