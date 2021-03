MIŠA VACIĆ OTKRIO DETALJ O POSETI MOSKVI: Rusi su plakali kada sam im pričao o stradanju Srba u Jasenovcu i Krajini

Miša Vacić, lider Srpske desnice, boravio je u višenedeljnoj poseti Rusiji, gde se susreo sa kolegama iz tamošnje desnice, a sem političara razgovarao je i sa stotinama građana o bratstvu dva naroda.

Povod za Mišino gostovanje bio je njegov boravak u Rusiji od gotovo mesec dana. Vacić se tom prilikom susreo sa ruskim političarima, akademicima i biznismenima iz više gradova i regija u Rusiji.

Evo šta je sve Vacić ispričao o Rusiji, o svom boravku tamo o rusko-srpskim odnosima…

– Boravio sam gotovo nepunih mesec dana u Rusiji i bio sam u četiri grada Ruske Federacije. Prvo sam otputovao u Moskvu, tamo sam bio u sedištu stranke Rodina gde sam sa njihovim predsednikom, gospodinom Žuravljev Aleksejom, imao jedan konstruktivni sastanak.

Братски састанак са Вјачеславом Иљухиним председником регионалног огранка партије Родина из Новосибирска и депутатом у думи Новосибирске области.🇷🇸󾓬 pic.twitter.com/829VhhSdC9 — Misa Vacic (@MisaVacic) February 12, 2021

Rodina je parlamentarna stranka. Srbi će najbolje razumeti iz te stranke je Dimitrije Rogozin. On je osnivač i svi znamo da je on bio potpredsednik Vlade Ruske Federacije a danas je direktor Roskosmosa-znači federalne ruske državne korporacije koja se bavi svime što Ruska Federacija ima veze sa univerzumom kao što je odlazak na Mesec.

Rodina je deo vladajuće koalicije, oni su koalicijona stranka sa Jedinstvenom Rusijom. Inače to je treća najveća stranka u Ruskoj Federaciji po broju odbornika i narodnih poslanika-kod njih se to zove deputat, deputata u federalnoj skupštini, republičkim skupštinama.

Želim da podsetim našu javnost da Ruska Federacija je subjekat koji sadrži u sebi sto četrdeset osam drugih manjih političkih subjekata raznih slobodnih gradova, autonomnih oblasti, autonomnih pokrajina, republika i federalnih teritorija. Tako da sve te jedinice imaju i svoje skupštine, i u tim sazivima stranka Rodina ili Otadžbina je treća najveća po broju svojih zastupnika u Ruskoj Federaciji.

Inače Dimitrije Rogozin je upravo čovek koji je dozvolio ili prihvatio da u ime ruske svemirske stanice u kosmos sada ode jedno odelo za kosmonauta koje će biti sastavljeno od crteža srpske dece. Verujem da je naša javnost sa time upoznata tako da je reč o jednoj srbofilskoj stranci-Ruske patriote koji vole Srbiju, kao što naše patriote zovu rusofilima.

Имам част да сам целодневни гост господина Довганюк Олег Анатольевич - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Кронштадтский район (градоначелник града Кронштадт). Изузетни пријатељски састанак и невероватно искуство упознавања са славном историјом величанственог града Кронштадта. pic.twitter.com/FZckd2KkbK — Misa Vacic (@MisaVacic) February 11, 2021

Ceo moj put bio je prožet susretima sa baš takvim tipom Rusa jer kao što kod nas postoje drugosrbijanci iz kruga dvojke koji su autošovinisti i koji mrze sami sebe, mrze Boga, mrze našu svetu majku Srbiju a onda na sledećem mestu mrze Rusiju. Isto tako u Rusiji postoje liberali, oni danas protestuju na ovim silnim okupljanjima Navaljnog a sa druge strane postoje konstruktivni ljudi koji izgrađuju Rusiji i sa njima sam ja bio tih dvadeset dana u raznim susretima i to ne samo iz te jedne stranke već iz drugih stranaka ali da počnem od početka.

Prvog dana mog dolaska u Moskvu sam baš imao susret sa dvojcom policajaca i ta fotografija je postala legendarna u Ruskoj Federaciji. Baš je tad bio protest Navaljnog i čak su Rusi napravili mem koji šire na telegramu i ima moj stiker sa tom dvojcom policajaca.

Oni su pripadnici Omon-a, to su njihove specijalne snage koje sam zamolio da se slikamo, da im ukažem podršku i da svi zajedno dignemo tri prsta. Rekao sam im rabotajte braćo a to je njihov borbeni poklič iz jedne situacije kada je u Dagestanu jedna izolovana ćelija Islamske države zarobila jednog Ruskog policajca.

Njega su snimali kamera i rekli mu samo se odrekni lojalnosti Ruskoj Federaciji i mi ćemo ti poštedeti život a on je rekao moji saborci i braćo nastavite da radite i da se borite protiv terorizma a poslednje reči su mu bile “rabotajte braćo”. Oni su ga tukli i kad je on izgovorio rabotajte braćo oni su mu prosvirali metak kroz glavu i to pustili u medije. Nakon toga su ruske jedinice uzele taj poklič za svoj nezvanični slogan a čak u Donjecku u Novorusiji legendarna jedinica Sparta pod komandom sada pokojnog komandanta Motorole je uzela za svoj zvanični slogan.

Научни округли сто у организацији академске заједнице Петрограда о положају Доњецке народне републике. Том приликом сам пред уваженим представницима #ДНР и руским академицима одржао 20-оминутно излагање: историјске анализе, поредећи ДНР са РСК.#ДНР#ЛНР #Донбасс #Луганск pic.twitter.com/FraHXa64R3 — Misa Vacic (@MisaVacic) February 19, 2021

Uopšte pripadnike ruskih snaga bezbednosti je time bodriti nešto što im je u srcu milo. To je sve bilo spontano, jer kada sam ja to rekao to su zabeležili Ruski mediji jer sam tada bio u pratnji ruskih novinara koji su već trebali samnom da rade intervju a ja sam ih zamolio da me slikaju sa njihom specijalcima.

Novinarsu si bili iz državnih medija Riafan, federalna agencija novosti. Onda su oni tu priču plasirali u Ruske medije, evo jedan mladi nacionalista i političar iz Srbije je podržao našu državnu policiju i to je odjeknulo u Rusiji, iz jedne da kažem sasvim slučajne aktivnosti je nastala jedna vest koja se u talasima raširila Rusijom. Onda sam imao sastanak sa predsednikom stranke Rodina.

Kod nas je izašla ta tvoja fotografija na tviteru i pisalo je kako Miša Vacić učestvuje u prebijanju demonstrana u Rusiji sa ruskom režimskom policijom.

– Pa ja ne znam da postoji opoziciona policija. Dobro na tviteru ljudi svašta tumače ali svako ko vidi tu fotografiju biće mu jasno šta je na njoj. Tako da ja sam pružio podršku i nikoga nisam tukao, moram da razočaram te liberale jer nikoga ni Ruska policija nije tukla jer je bio toliko očajan broj okupljenih građana.

Za Moskvu koja zvanično ima sedamnaest a nezvanično dvadeset miliona stanovnika na prvom skupu je bilo oko dvadeset pet hiljada a onda je jenjavalo i jenjavalo. Za Beograd je to skup koji je smešan, ja sam govorio na skupu pred trideset pet hiljada ljudi kada je uhapšen Radovan Karadžić, 2008. godine sam bio drugi govornik, prvi posle predsednika naše republike. To je jako mali broj ljudi, već na drugom skupu je bilo petnaest hiljada, na trećem su bile stotine i posle toga više nisu pravili skupove, rekao je Vacić za Novosadsku TV.

Кратко и јасно: Косово је Србија! Ратко Младић српски херој! На колена пред Србе! 🇷🇸🇷🇺 pic.twitter.com/zYtVbKotBL — Misa Vacic (@MisaVacic) February 3, 2021

Da li u Rusiji postoji opozicija?

– Postoji u jednoj meri koja je čak možda i veća nego u našoj državi zato što je zapadnim silama više stalo da podrivaju Rusku Federaciju i to zapravo zapad i finansira.

Da li u Rusiji postoji neka opozicija koja nije prozapadno orijentina?

– Ne postoji. Putine je napravio politiku velikog šatora gde je uspeo da sve sabere u samu Jedinstvenu Rusiju koja je i nastala stapanjem tri stranke. Vladimir Putin nije predsednik Jedinstvene Rusije, on nije predsednik ni jedne stranke već je nacionalni lider, zbog toga je njega podržala i nacionalna stranka Rodina i mnoge druge stranke. On je uspeo da napravi blok gde i pored te stranke koja okuplja stvarno različite krajnosti što se kaže catch you all, ima i drugih partija uglavnom patriotskih, nacionalističkih, rodoljubivih koji su deo te široke vladajuće koalicije.

Tebe su u Rusiju pozvali i dočekali Ruski desničari?

– Jeste ali ti Ruski desničari su i iz stranke Rodina i iz Jednistvene Rusije. Bio sam sa gospodinom Milonovim koji je narodni poslanik federalne državne Ruske dume i sa njim sam imao zajednički nastup na jednoj konferenciji. Gospodin Milonov je imao poruku za javnost u Srbiji koja glasi: Kosovo je Srbija, Ratko Mladić je srpski heroj, na kolena pred Srbe, to sve kaže narodni poslanik Putinove stranke Jedinstvene Rusije.

Koliko gradova si obišao i gde si sve bio osim u Moskvi?

– Bio sam u Moskvi i zatim sam otišao u Sankt Peterburg gde sam bio gost na dva okrugla stola sa Ruskim intelektualcima, predstavnicima Akademije nauka Petrogradske oblasti.

Jedan okrugli sto je bio na temu Donjecke narodne republike i Luganske narodne republike na kom su bili predstavnici deputati i gde se pričalo o trenutnom stanju i budućnosti jer je tamo Ruska vojska na određen način uspostavila mir i sačuvala ih.

A na tom okruglom stolu oni su pričali o stanju Donjeckoj Narodnoj Republici i pričali su šta, kako, kuda, šta su propuštene šanse, šta su prilike kojih čekaju, šta može rusko društvo da uradi više, koji su zločini koji su počinjeni od Ukrajinaca onda ja kad sam dobio reč kao jedini stranac, gost na tom plenumu bilo je jedano moje izlaganje od 20 minuta sa simultanim prevodiocem gde su na kraju ljudi plakali.

Izneo sam im ceo istorijat naše Republike Srpske Krajine i zločina iz perioda NDH i Jasenovca, kako njihova Ukrajina naša Krajna i sve sam detaljno uporedio od Pavelića do Stefana Bandere svih zločina ustaša i njihovih Banderaovaca i današnje situacije i rekao nemojte da vaša Novorusija i Donjecka Republika dožive sudbinu Republike Srpske Krajine iznosio činjenice statističke podatke kako je bilo 91, šta se desilo 95 sa pogromom, sa sa etničkim čišćenjem, sa najvećim zločinom posle Drugog svetskog rata i rekao sam – vas spas je u tome dalo lobirate kod Vladimira Putina, da se prizna vaš status Luganjske i Donjecke republike ako je priznata Južna osetija ako je priznata Abhazija makar Ruske federacije oni svi imaju pasoše kao da su državljani Ruske federacije, ali treba da ih priznaju znači neophodno je i šta je dalje neophodno, da oni krenu u jedan ofanzivni proces da oslobode ceo prostor Novorusije jer oni su danas sabijeni od faktički 40 posto oblasti koji pripada Luganjskoj Donjeckoj Narodnoj Republici.

I imali smo zajedničku konferenciju za medije gde su bili predstavnici njihove patriotske i levice, njihove patriotske desnice i njihovih analitičara i ja sam tu bio isto, mislim uglavnom sam na svim, patriotska levica, da to to postoji čak i u Rusiji.

Фантастичан човек Александар Зиков генерални продуцент јединственог ТВ канала у Руској Федерацији : РБК-ТВ Новосибирск. Канала који за програм има искључиво економију, финансије, вести из света политичке и пословне природе. pic.twitter.com/ZCmExXPtLy — Misa Vacic (@MisaVacic) February 11, 2021

Ruski model, tamo je sve otvoreno. Apoteke rade 24h, ugostiteljski objekti rade do 3 ujutru, da ne bi bilo guzve. Ti kada nabiješ kratko radno vreme, tada bude gužva. Kakve veze ima to sa teretanama i streljanama. Kada kažeš da teretana radi do 6, svi će se nagurati u tih nekoliko radnih sati da odu.

Mislim da se vratimo na ovu temu u Rusiji pošto je tema naša večerašnja – tvoj boravak u Rusiji koliko su ti Rusi s kojima se ti tamo razgovarao gde si sve bio šta se sve video a koliko oni znaju uopšte o Srbiji?

– Vitali Milonov koji je tamo Narodni poslanik na Federalnom nivou rekao – Kosovo je Srbija, Ratko Mladić je srpski junak.

A šta misle o nama obični ljudi?

Evo reći ću ti na primer dva vozača koja su bila tamo kad smo se prevozili. Pošto sam bio gost Rusa pa su oni obezbedili svoj prevoz za mene, predstavim se i kažem da sam iz Srbije i on se predstavi ja sam Vitali ili ja sam Petar i meni on kaže mene se roditelji od malena učili da smo mi bratski narod. Meni je to bilo zaista dirljivo. U nekom restoranu sedimo i ja se osoblju isto predstavim i kažem zdravstvujte ja sam Miša a oni odma aha Mihael jer koliko god sam ja pričao da se zovem Miša oni odma Mihael. Nakon toga kažem ja dolazim iz Srbije a oni aha bratski narod, znači svako od običnih građana zna da smo mi bratski narod. Svako. Imao sam prilike i da se sretnem sa ljudima van politike, sa tim preduzetnicima, biznismenima, koji tamo značajno investiraju i svi oni iako su van politike znaju da smo mi braća, braća po istoriji, braća po veri…

Kako Ruski desničari gledaju na trenutnu srpsku politiku?

– Dosta ogorčeno. Gledao sam dosta da objasnim stvari, da nije sve kako se predstavlja jer oni bez obzira što imaju razlike u unutrašnjoj politici, na spoljnom nivou kažu naš nacionalni lider Vladimir Putin. Zbog tih pokušaja plasiranja određenih dezinformacija da je Srbija kukavičje jaje, da će Srbija kad tad izdati Rusiju, da će ući u Nato a to je najveće pitanje kojeg se boje, rekao sam ja jesam opozicija Srpskoj Naprednoj Stranci ali naš nacionalni lider Aleksandar Vučić, kao što oni kažu naš nacionalni lider Vladimir Putin, nikada neće uvesti Srbiju u Nato.

Драги пријатељ, једна од најуспешнијих жена предузетника Сибира, госпођа Светлана и њена дивна кћер Даша. Организовала је упознавање и дружење са успешним бизнисменима Сибира. Договор је да узврати посетом, а ја гостопримством. 🇷🇸🇷🇺 pic.twitter.com/EyB2f1BQ5l — Misa Vacic (@MisaVacic) February 16, 2021

Nama zatvaraju streljane, ja idem često u jednu streljanu, u streljani si odvojen paravanom. Od čoveka do čoveka ima dva metra, imaš paravan između. Zašto je to zatvoreno?

Pa nije normalno u Rusiji sve funkcioniše i njihova ekonomija ne tone iako je pod sankcijama. Ali ja zato kažem naš nacionalni lider, čijoj partija jesam opozicija nikada Srbiju neću uvesti u NATO. Nemojte da Srbiju doživljavate kao nekog ko će vas izdati nećemo vas izdati nećemo ući u NATO mi smo na svom putu vojne neutralnosti a moja stranka za koju se ja borim u ovoj emisiji na tom putu u Rusiji u svakom svom obraćanju i srpskom i ruskom narodu I bilo kome da pričam i sa Afričkim crncima ja se zalažem za tešnju saradnju su Ruskom federacijom i da nas put treba da bude ODKB, ja sam reko to je moja politika a politika moja zemlje je vojna neutralnost znači u svakom pogledu nema NATO pakta, nemojte da se bojite a gde sam onda dalje nastavljao ako su vaš lider nacionalni Vladimir Putin znači što nije lider njihovih stranaka od nekih ljudi sa kojima sam se video jeste da su oni funkcioneri Jedinstvene Rusije a viđao sam se sa ovim drugima ali svima je on nacionalni lider, ako je vaš leader nacionalni Vladimir Putin i nas nacionalni lider Aleksandar Vučić prijatelji, ne može na tome da stane a mi smo bratski narodna znači imaš jednu bazu narod koji kaže mi smo braća i imaš dva čoveka koji su na vrhu dve države i njihove federacije i naše republike koji su prijatelji a šta je između, šta je cela ta između piramide i ja sam onda na svim tim susretima rekoh hajde mi na našim nivoima u okviru naših mogućnosti da razvijamo tu saradnju da predložim bilo šta od namenske industrije preko bratimljenja grada, bratimljenje sportskih klubova, uvoza i izvoza trgovine, dođite svi u Rusiju, dođite svi u Srbiju evo ja sam sad došlao, ja sam jedini političar koji je bio u Sibiru, koji sam primljen i koji sam ih slušalao i koji sam ih pozvao dođu kod nas i ja ću onda kad oni dođu kod mene uputiti javnim upravama ili lokalnim samoupravama, Vesiću kod vas Vučeviću evo dolaze Rusi primi ih i ti jer ja nisam srpski zvaničnik ja sam opozicija a ja sam Srpski nacionalista koji želi da moja država uspe još nešto više i ne smeta mi da svoj kontakt prosledim i dalje zvanično nekom organu jer bitno je da se povežu Srbi i Rusi jer sve što se tu dogodi biće onako na korist naših naroda srpskog i ruskog, a ostaće da da sam ja bio inicijator toga a nek oni pokupe lovorike uopšte nemam problem s tim.

Meni je ovo sedmi put da idem u Rusiju, bio sam 2008, ’09, ’10, ’12 i sada, ’21. Nije prvi put, pa da sam se oduševio. Ja odnose sa ruskim desničarima negujem jako dugo. Do svega ovoga je došlo zbog mog dugogodišnjeg rada na srpsko-ruskim odnosima.

