RUŽIĆ KONAČNO PROGOVORIO: Evo šta kaže o svojoj vezi sa Vuletićem i Veljom Nevoljom!

Potpredsednik Vlade, za koga je bivši čelnik Partizana, tokom razgovora sa vođom organizovane kriminalne grupe rekao "on je naš", poručuje da čvrsto podržava borbu države, službi i MUP protiv kriminala

Branko Ružić, potpredsednik Vlade i ministar prosvete, za koga je Vladimir Vuletić, bivši čelnik Partizana, tokom razgovora sa Veljkom Belivukom, vođom organizovane kriminalne grupe rekao "on je naš", u razgovoru za Kurir poručuje da je jedino gde se prepoznaje ljubav prema Partizanu. Ružić je dodao i da podržava borbu države protiv organizovanog kriminala.

foto: AP/Darko Vojinović, Starsport

Na pitanje šta znači to što ga svojataju, što Vuletić za njega Belivuku kaže "on je naš", odnosno čiji to naš, ali i da li ga je neko od nadležnih zvao na razgovor u vezi sa Belivukom, ministar za Kurir kaže:

- Jedino gde se prepoznajem je ljubav prema Partizanu. Ostale senzacionalističke priče ne želim da komentarišem.

Na dodatna pitanja da ipak prokomentariše snimak i navode iz njega, te da li veruje da ga nadležni neće pozvati ili ne isključuje tu mogućnost, ministar iz redova SPS je poručio:

- Ukoliko je prisustvo na studentskoj konferenciji po pozivu Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta i SKONUSA osnov za krivično gonjenje onda procenite sami. Kao prvi potpredsednik Vlade i ministar čvrsto podržavam borbu države, bezbednosnih službi i MUP protiv organizovanog kriminala. Kurir.rs K.B.

Kurir