UŽIVO, VUČIĆ ODGOVARA KRIMINALCIMA: Mafija neće stati, uradiće sve da ZAŠTITE OTETO, pogrešio sam za neke ljude!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima večeras direktno iz Abu Dabija, a govoriće o aktuelnim temama, borbi protiv kriminala, kao i o ratu sa mafijom.

Kao prvi predsednik putuje u Bahrein, šta mogu da očekuju građani Srbije.

- Ovo su za nas važni razgovori. Emirati su naši pirjatelji, ne zaboravite da su nam pomogli sa vakcinama. Kako sam danas video, sve je ovde okićeno srpskim zastavima i to je velika čast za nas - naveo je predsednik.

Sa predsednikom Vučićem u poseti Emiratima je i ministar Nedimović.

foto: Printscreen Pink

- Imamo mnogo tema, sa mnom je ministar Nedimović, želimo da se proširimo na arapsko tržište, pre svega da izvozimo naše poljoprivredne proizvode. Pokušaćemo da za naše seljake obezbedimo što bolje tržište - naveo je predsednik.

Predsednik je najavio je velike projekte koje će Srbija da ima zajedno sa Emiratima, ali i još investicija.

- Plan je da razgovaramo sa najmoćnijim kompanijama o ulaganjima kod nas. Imamo mnogo tema, uspostavićemo i memorandum o sradnji, nadamo se da ćemo i njih da ugostimo u Beogradu. Razgovaraćemo i o vakcinaciji i vakcinama. Moramo da pojačavamo i povećavamo broj vakcinisanih ljudi -rekao je Vučić.

foto: Printscreen Pink

Vučić je rekao da je u ovom trenutku prvu vakcinu u Srbiji primilo 1.146.000 građana, dok je drugu dozu primilo 646.000 ljudi u našoj zemlji, i pozvao je ljude da se vakcinišu što pre.

- Pravo je čudo da u ovom trenutku nemamo veći broj mrtvi, ali to je rezultat vakcinacije i zato molim ljude da se vakcinišu - rekao je predsednik

Predsednik Vučić je napomenuo da se napadi uvek dešavaju kada se on na službenim putevima, tačnije van zemlje.

On je, povodom optužbi Miodraga Dake Davidovića, rekao da su to strašne reči i da je to rekao da bi pomogao Đukanoviću.

- Kada su mi rekli da ćemo na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji imati hiljade policajaca, meni nije palo na pamet da kažem da Belivuk sprema atentat na mene. To su strašne optužbe. Što se tiče Davidovića, nije on to govorio zbog sebe. Stvar je u tome što Srbija neuporedivo brže napreduje od svih, i to je koren problema sa kojima se suočavamo i zemlja i ja. On je to rekao da bi pomogao Milu Đukanoviću. To je toliko glupo i besmisleno, i želim da se zahvalim episkopu Joanikiju što je reagovao - kaže predsednik.

Vučić je rekao da to nije prvi put, i da su ga lično optuživali i za ubistvo Olivera Ivanovića, kao i da je bio ubijenim liderom Srba sa Kosova i njegovom porodicom bez obzira na političke razlike.

foto: Printscreen Pink

- Kada se bude ispostavilo da je sve laž, onda će reći da se ništa nije dogodilo i idemo dalje. Znate koliko su optuživali Milana Radojičića za ubistvo, a sada kada i Priština povlači optužnicu, vlada tišina. Laž je postala glavni metod, ne onih koji bi da ruše mene, nego Srbiju - rekao je Vučić.

Predsednik je objasnio da se takvi napadi najjači kada Srbija pokazuje napredak, kao i da smo ubedljivo prvi po rastu u regionu.

- Crna Gora nam je bežala za plate, a sada smo daleko ispred njih. Zaostajali smo 70 evra za BiH. Danas smo 70 evra ispred njih. Kada to vidite, kada vidite da smo prvi po vakcinaciji, da gradimo puteve i bolnice, kada vidite da pokazujemo sposobnost da napredujemo, i držimo se kao suverena zemlja, pa šta mislite kome je u interesu da nas napadaju - zapitao je Vučić.

Napomenuo je da smo najjača zemlja u regionu i da ćemo samo nastaviti da rastemo, kao i da niko neće moći da nas spreči u tome.

- Da bi se Srbija vratila udvehiljadite i devedesete godine treba mnogo toga da joj se sruši. Žele od nas da budemo nesposobni, da ostanemo mali, a ne da pomažemo nekome i da štrčimo - naveo je Vučić.

foto: Printscreen Pink

- Svi se naoružavaju i mi se naoružavamo. Ako se naoružavate želite da sprečite potencijalne napade na našu zemlju - naveo je Vučić.

Hapšenja u Srbiji

Vučić je prokomentarisao današnje događaje u Srbiji, a to je saslušanje Vladimira Vuletića i Gorana Papića.

- Nemojte da očekujete da u borbi sa mafijom ne dobijete odgovor. Ja sam to rekao i kada je Mišković uhapšen, iako nije on rang kao ovi mafijaši, da će ulagati novac u rušenje. A to je sitnica u odnosu na sve ovo. To je sitnica u odnosu na to kada izađete protiv ovih koji skidaju glave. A ne skidaju tako da vas upucaju - naveo je Vučić i dodao:

- Ne možete da zamislite da neko nekome odseče glavu. Mi smo u ovim telefonima pronašli slike još jednog tela, kao i pripreme i svašta. Kako se tranžira i odseca ljudsko meso, odsecaju glave - naveo je Vučić.

On je dodao da su mnogi ljudi pomislili da su mnogo bitniji od države i da mogu da rade šta hoće.

- Oni koji me poznaju pogrešili su u proceni. Uvek ima stranog uticaja, to bez toga ne može i ne ide. Kao što nema mafije bez države. Mafija neće stati, uradiće sve da zaštite oteto. Pogrešio sam za neke ljude, nisam zeleo da verujem da su takvi - rekao je predsednik.

Predsednik je podsetio i na slučaj Gorana Papića, bivšeg zamenika načelnika SBPOK koji se slikao u ferariju od 400.000 evra, i otkrio čije je to vozilo.

- Ali problem je ako je taj ferari izvesnog Bajramija, koji sa Naserom Keljmendijem diluje drogu. Postavlja se pitanje šta srpski policajac radi u kolima jednog Bajramija.

- Moja poruka glavosečama i kriminalcima, svima što nam truju decu drogom: Možete da radite šta god hoćete, ali vam ja savetujem da pronađete najbolje rešenje u pokušaju da me sklonite na neki drugi način. Boriću se protiv vas mafijaša, kriminalaca, tajkuna. I grobovi moji boriće se sa njima - poručio je Vučić.

Na pitanje kakve je poruka političara koje je Vučić birao, on je rekao da smatra da ne postoji čovek koji ne greši.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima od danas do 12. marta, posle čega će od 12. do 14. marta boraviti u zvaničnoj poseti Kraljevini Bahrein, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

(Kurir.rs)

Kurir