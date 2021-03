VUČIĆ: Daka Davidović mora da pomogne Milu Đukanoviću! Glupe su i besmislene optužbe da smo hteli da ga ubijemo!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je optužbe Miodraga Dake Davidovića da je pojušan atentat na njega.

On može da govori šta hoće, ali on nije to govorio samo zbog sebe. On mora da pomogne gospodinu Đukanoviću ali sve prikriveno.

"To je toliko glupo i besmisleno", rekao je predsednik Vučić, koji je zahvalio vladici budimljansko-nikšićkom Joanikiju koji je demantovao da je pokušano njegovo ubistvo.

Episkop Joanikije, podsetimo, negirao je izjavu kontroverznog biznismena Miodraga Dake Davidovića, koji je izjavio da iza pokušaja atentata na njega stoji predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Neprihvatljivo je da Davidović govori u moje ime pošto mu takvo ovlašćenje nikad nisam dao, iako je ktitor crkve. Što se tiče pokušaja atentata na nas dvojicu u Beogradu decembra 2019. uveren sam da Predsednik Srbije gospodin Aleksandar Vučić sa tim nema nikakve veze.

Ja razmišljam potpuno suprotno: da su tadašnje vlasti Crne Gore naručile pomenuti atentat. Mislim da će moju pretpostavku istraga kad-tad potvrditi", rekao je episkop Joanikije.

