VUČIĆ O OPTUŽBAMA DA JE ORGANIZOVAO ATENTAT NA DAKU I EPISKOPA JOANIKIJA: Nije prvi put optuživali su me i za ubistvo Ivanovića

Vučić je povodom optužbi Miodraga Dake Davidovića, rekao da su to strašne reči i da je to rekao da bi pomogao Đukanoviću. To je toliko glupo i besmisleno i želim da se zahvalim episkopu Joanikiju što je reagovao - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da to nije prvi put, i da su ga lično optuživali i za ubistvo Olivera Ivanovića, kao i da je bio ubijenim liderom Srba sa Kosova i njegovom porodicom bez obzira na političke razlike.

- Kada se bude ispostavilo da je sve laž, onda će reći da se ništa nije dogodilo i idemo dalje. Znate koliko su optuživali Milana Radojičića za ubistvo, a sada kada i Priština povlači optužnicu, vlada tišina. Laž je postala glavni metod, ne onih koji bi da ruše mene, nego Srbiju - rekao je Vučić.

To što Srbija neuporedivo brže napreduje od svih je koren problema sa kojima se suočavamo i zemlja i ja.

Kurir.rs

Kurir