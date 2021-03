VUČIĆ: Zašto Đilas i Marinika ne kažu DA LI KRIJU račune u Švajcarskoj i na Mauricijusu? Ja nemam račune nigde

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je, odgovarajući mafiji upitao da li pojedini čelnici opozicije kriju novac u ofšor zonama, na Mauricijusu, u Švajcarskoj i drugim zemljama!

Vučić je, na optužbe Marinike Tepić, rekao da je hiljadu puta razgovarao sa Mišom Vacićem, i da se javljao i ljudima koji su gori od njega, poput Jeremića i Đilasa.

- Ja sam pristojan čovek, javim se uvek. Oni su danas priznali da je njihov najveći politički protivnik nezakonito prisluškivan. Da se razumemo, da sam pričao sa crnim đavolom oni su to morali da prestanu da slušaju. Ali ja imam kontrapitanje. Da li ste mesecima razmenjivali informacije sa jednim pančevačkim narko dilerom? Svaki dan. Ja tu gospođu koja je zaposlena u firmi Dragana Đilasa, pitam da li je tačno da ima račune na Mauricijusu. Imate li račune u Švajcarskoj - zapitao je Vučić, i rekao da on nema račune nigde, i da kod njega nema kriminala.

Predsednik je prokomentarisao i naslovnu stranu "Danasa", na kojoj piše da 90 odsto ljudi u Srbiji ne živi "Vučićev dobar život".

- Ja sam svestan toga da ljudi ne žive onako kako žele da žive. Ali imamo mir, uvećane plate i penzije, u odnosu na njihovo vreme kada su nosili pare na Mauricijus. To su tako dramatične promene na bolje da je to gotovo neverovatno. Pogledajte koliko su nam penzije porasle. Mi danas ubiremo plodove teškog rada iz 2015. i 2016. godine. Uvek radite tako da žanjete sutra - kazao je on.

Vučić je naglasio da je razlika između njega i onih koji ga napadaju u tome što on živi za Srbiju, i da ga ne interesuje šta o njemu pričaju danas, već šta će pričati za pedeset godina. On je dodao da nikada neće dozvoliti da mafija uništi sve što je postignuto.

- Iseći ćemo mafijašku hobotnicu, i poseći ćemo one koji misle da mogu da vladaju Srbijom, i to za tuđ račun i za tuđe interese. Ponosan sam sta je Srbija postigla u zadnjih 9 godina. Boricemo se do kraja i iseći ćemo mafiju i prljave tajkune - zaključio je Vučić.

