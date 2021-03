JOVIČIĆ: Tepić izgovorila gomilu laži na račun predsednika Vučića i članova njegove porodice

Član Predsedništva SNS Aleksandar Jovičić reagovao je na izjave Marinike Tepić.

- Potpredsednica Đilasove stranke Marinika Tepić, koja za to angažovanje prima platu izgovorila je gomilu laži na račun predsednika Vučića i članova njegove porodice. To nije ništa novo i iznenađujuće kada je gospođa Tepić u pitanju, ali je simptomatično što ona to plasira u javnost u toku istrage protiv kriminalne grupe koja je prisluškivala predsednika Srbije i druge kriminalne grupe koja se bavila iznudama, reketom, drogom i najmonstruoznijim ubistvima - kaže Jovičić.

On kaže da se postavlja pitanje za čiji račun Marinika Tepić "po svaku cenu želi da relativizuje ove kriminalce i koja je uloga i povezanost njenog šefa Đilasa sa praćenjem i prisluškivanjem Aleksandra Vučića, sa pojedincima iz policije koji su u tome učestvovali i sa kriminalnom organizacijom Veljka Belivuka." - Marinika kao takva u ovom slučaju je isturena da ometa istragu jer njoj da se izblamira lažima i nebulozama na Konferenciji za novinare nije prvi put, a verujem ni poslednji. Šta je drugo nego samosramoćenje i budalaština to što “pompezno” najavljuje dokaze da se Vučić čuje sa kriminalcima a onda iznese neke papire da se čuo sa Mišom Vacićem?! I to je baš Marinikin manir, ali zbog trenutka u kojem ona to radi, ja bih predložio nadležnim institucijama, policiji i tužilaštvu da se ispita ko stoji iza ove očigledne namere da se istraga “otera” u drugi pravac i da se zametne trag onima koji su nezakonito slušali i pratili predsednika Srbije i njegovu porodicu i kome je toliko stalo da se sakriju veze sa mafijaškom hobotnicom, koja ovim smo se uverili ima pipke i u Đilasovoj ekipi.

