VULIN NAJAVIO NASTAVAK HAPŠENJA: Istraga se širi, zaplenili smo 44 skaj telefona, svaki dan stižu nova saznanja

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je jutros da je mafija vrlo moćna i da raspolaže neograničenim novcem koji uvek progovori, ali i da policija svakodnevno dolazi do novih saznanja tako da se mogu očekivati i nova hapšenja.

Vulin je rekao da se pokušava relativizacija zločina i to na način da se predstavi da to nije bilo baš tako već da su uhapšeni žrtve obračuna ljudi iz vlasti. Naglasio je da pokušava da se promeni javno mnjenje tako što se prave konferencije za novinare i svaki dan se govori da su uhapšeni zbog pripadnosti kriminalnoj grupi žrtve, da je sve to politika, da nije kriminal...

Ističe da MUP raspolaže velikom količinom podataka, a kao primer je naveo 44 zaplenjena skaj telefona.

- Zamislite koliko tu ima podataka, brojeva, kontakata, fotografija i raznih poruka - rekao je ministar policije u Jutarnjem programu RTS-a i dodao da je policija prve noći upala na 30 lokacija, a da se posle taj broj povećavao uporedo sa brojem saslušanih i osumnjičenih.

Dodao je da se istraga ne sužava, već se širi, a da svaki dan stižu nova saznanja. Na pitanje da li se može očekivati još uhapšenih odgovorio je: "Bez svake sumnje".

Ističe da se proverava struktura klana koja je prodavala drogu i da je i juče bilo "zanimljivih hapšenja" u provinciji.

Na pitanje o hapšenju bivšeg zamenika načelnika SBPOK-a Gorana Papića, ministar je rekao da se on tereti za trgovinu uticajem. Navodi da je to nedvosmisleno dokazano i da mu sud ne bi odredio pritvor da nije tako.

Ističe da se Papić tereti da je iskoristio položaj i uticaj tako što je naredio da se vrati zaplenjeno blindirano vozilo Marka Miljkovića.

- To je početak onoga što smatramo trgovinom uticajem - rekao je Vulin i dodao da veruje da će toga biti više.

Kaže da je Papić bio veoma visoki funkcioner policije i da je kao takav mogao da bude upućen i ako su neki drugi pripadnici MUP-a radili nezakonito.

"Policija se na bavi falsifikatima"

Kad je reč o saslušanju bivšeg funkcionera Partizana Vladimira Vuletića, koji je rekao da je snimak njegovog razgovora sa Veljkom Belivukom izmontiran, Vulin je rekao da se policija ne bavi falsifikatima i montiranjem.

- Naš posao je da nađemo istinu, kad je istina bolna za nekoga, to nije naš problem - rekao je ministar.

Rekao je da je Vuletić došao da da izjavu i da je pristao na poligraf, ali da je onda ispričao svoje zdravstveno stanje i da nije bilo moguće raditi testiranje.

- Toga se setio baš kada je došao tu - rekao je Vulin uz komentar da je to omiljeni način svih onih koji izbegavaju poligraf.

Na pitanje da li je poligraf dokaz, Vulin objašnjava da to ne može da se koristi na sudu, ali da policiji daje pravac istrage.

- Mi u to verujemo i znamo da odbijanje i prihvatanje poligrafa mnogo govori - kaže Vulin.

"Dokazi nisu procurili iz policije"

Kad je reč o ulozi nekadašnje državne sekretarke MUP-a Dijane Hrkalović u prisluškivanju predsednika Aleksandra Vučića, rekao je da je to sve završeno i da su dokazi predatu tužilaštvu. Navodi da je obrazložena njena i uloga svih koji su u tome učestvovali i da je sad na tužilaštvu da kaže šta misli o tome.

Govoreći o delovima njene izjave koju su objavili mediji, Vulin je rekao da dokazi nisu procurili iz policije. Navodi da je činjenica da kopiju izjave ima MUP i onaj ko je dao izjavu.

Podseća da i da je iznošenje podataka iz policije krivično delo i da se za to ide u zatvor.

Ministar je rekao i da je bivši načelnik UKP Beograd Ilija Milačić priznao delo i da podaci iz istrage ne mogu da se dostavljaju tabloidima, mafijašima, političarima...

- To je poruka za sve koji krše zakon i misle da policija neće saznati ko je taj ko odaje službene tajne - kaže Vulin.

Kako kaže, tužilaštvu niko ne može da naredi šta da radi, a objavljivanje uznemirujućih fotografija imalo je svrhu da se pokaže istina, da ne može da se relativizuje postojanje kriminalne grupe i onih koji su činili zločine.

(Kurir.rs/RTS)

