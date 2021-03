U ZBORNIKU SANU KOSOVO NEZAVISNO Akademik Cvetković predložio formiranje konfederacije i kaže da je to samo jedna ideja

Naime, u zborniku je objavljen tekst "Zapadnobalkanska konfederacija" akademika Dragoša Cvetkovića u kome je Kosovo svrstano u red nezavisnih i međunarodno priznatih država - Albanije, BiH, Makedonije, Srbije i Crne Gore koje bi bile članice te konfederacije. Ovaj akademik, inače matematičar, predlaže formiranje konfederacije u koju bi ušlo Kosovo i ovih pet država, pišu Novosti.

Ovo nam je rekao pravnik protojerej stavrofor Velibor DŽomić, koji je uradio analizu Zbornika SANU i zaključio da je tzv. Republika Kosovo kao "nezavisna država" prvi put od kako postoji SANU, svoje mesto našla i u nekom njenom zvaničnom izdanju.

Istovremeno, akademik Dragoš Cvetković kaže, za "Novosti", da je on samo izneo jednu ideju, ali da ništa nije tvrdio.

- Ja u tekstu ne tvrdim da je Kosovo nezavisno, već samo iznosim ideju o stvaranju zapadnobalkanske konfederacije. Ja nisam ni političar, ni pravnik i mene ta tema direktno ne interesuje, samo sam izneo jednu ideju - pojašnjava akademik Cvetković.

On napominje da je ovo samo njegovo individualno mišljenje, a ne stav SANU. Akademija je samo, ističe on, štampala zbornik u kome se nalaze tekstovi sa ličnim mišljenjima akademika.

A Velibor DŽomić, uz napomenu da u Zborniku ima i nekoliko vrednih, važnih i odgovornih radova o KiM, navodi da je rad akademika Cvetkovića isključivo u funkciji međunarodnog priznavanja tzv. Republike Kosovo.

Džomić, dalje, iznosi analizu teksta ovog akademika:

- Cvetković je predložio da konfederaciju sačinjavaju Albanija, BiH, Kosovo, Makedonija, Srbija i Crna Gora. Kosovo, dakle, za akademika Cvetkovića predstavlja nezavisnu i međunarodno priznatu državu bez obzira na to što taj srpski istorijski, duhovni i državni prostor nema te atribute. Cvetković je pet nezavisnih i međunarodno priznatih država svrstao sa tzv. Republikom Kosovo. Od pet nabrojanih država dve nisu priznale tzv. Republiku Kosovo, ali to Cvetkovića ne obavezuje. On čak posredno predlaže da je priznaju i Srbija i BiH, stupanjem u konfederalnu zajednicu.

Džomić, dalje ističe da bi u konfederaciji, shodno Cvetkovićevom predlogu, sve državne strukture članica bile očuvane, a međusobne granice bi bile otvorene.

- Za Cvetkovića, kako se vidi, "državne strukture" tzv. Republike Kosovo su nesporne i ravnopravne sa državnim organima Srbije i ostalih država - ističe naš sagovornik. - Cvetković predlaže da se na čelu Zapadnobalkanske federacije nalazi Savet, sastavljen od po tri predstavnika članica. NJegovo sedište bi se periodično premeštalo u glavne gradove članica. Cvetković se zalaže i za tzv. vojsku tzv. Republike Kosovo. Predložio je i da "Zapadnobalkanska konfederacija" vodi jedinstvenu spoljnu politiku. Matematičar Cvetković, sudeći po njegovom tekstu, nema pojma šta je konfederacija i ne zna da ona ne može da ima međunarodnopravni subjektivitet. Jednom rečju, Cvetković se zalaže da tzv. Republika Kosovo, na bilo koji način, postane međunarodno priznata država i članica UN i EU! Na ovome bi Cvetkoviću pozavideli i Ramuš Haradinaj i Aljbin Kurti!

U ZBORNIKU OBJAVLJEN 21 RAD

ZBORNIK "Učešće SANU u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji" štampan je po odluci Predsedništva Akademije 2018. godine, ima ukupno 238 stranica od čega bibliografski prilozi zauzimaju 144 strane, a čitavo kosovsko-metohijsko pitanje je stalo na 87 strana teksta. Na tim stranicama stavove je izneo 21 akademik.

Kurir