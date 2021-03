NISU MEDIJI POVEZALI BELIVUKA S KRIKOM, NEGO OTAC NESTALOG MLADIĆA: Krik menja teze, Dojčinović priznao da sarađuje s kriminalcima

U pokušaju da se odbrane od svedočenja da su sarađivali s kriminalnim klanom Veljka Belivuka, portal Krik je krenuo u kontranapad, i to tako što je naglavačke izvrnuo priču, uporno pokušavajući da zameni teze, zamagli svoju ulogu u njoj i sebe proglasi za žtrvu.

Glavni urednik tog portala Stevan Dojčinović - osim što je tvrdio da mu mediji crtaju metu - nije jasno rekao da nikada nije sarađivao sa Belivukom, odnosno da od njega nije dobijao informacije.

Novinari Krika su iskoristili medije bliske njima i u javnost izneli potpuno pogrešnu postavku stvari - da im je nacrtana meta zbog objave reči oca mladića za koga se sumnja da je žrtva Belivukovog klana, a koji je govorio o povezanosti redakcije Krika i uhapšenog vođe kriminalne grupe. Mediji jesu preneli navode Nenada Markovića, oca Strahinje Markovića iz Resnika, koji je nestao juna prošle godine, o tome da ga je Belivuk uputio da se povodom nestanka sina obrati upravo Kriku. Međutim, nisu ti mediji učinili redakciju Krika nebezbednom. Upravo je suprotno - svako ko je sarađivao s Belivukom i drugim kriminalcima pristao je na rizik da mu se ta saradnja izvitoperi u prilično nelagodnu, a možda i opasnu situaciju.

Treba se zamisliti šta bi se desilo da se u izjavi nesrećnog oca pominje neki drugi medij kao blizak Belivuku, a ne Krik. Kakve bi reakcije i insinuacije iz toga proistekle i kakvim napadima bi bili izloženi ti mediji? Priča bi se, sasvim sigurno, zavrtela oko politike i prebrojavanja koliko koristi od svega toga ima vladajuća struktura.

Ovako, redakcija Krika je pokušala da se pere, ali, sudeći po nastupu Stevana Dojčinovića na N1, prilično nemušto i neubedljivo. Dok je na naša pitanja odlučio da ne odgovori, Dojčinović je za N1 naširoko objašnjavao zašto se ne oseća bezbednim. Međutim, o saradnji njegove redakcije s Belivukom grupom bio je konfuzan, pa čak i protivrečan. Nijednog trenutka nije jasno i nedvosmisleno rekao da njegova redakcija nije sarađivala sa Belivukom.

foto: Zorana Jevtić

- Ne kažem da otac laže. Nije čudno da se nama obraćaju razni. Informacije, kada se bavite istraživačkim novinarstvom, stižu sa svih strana i naravno da će da nam informacije šalju i ljudi iz opozicije, često drugi novinari koji ne mogu da to objave u svojim redakcijama, i kriminalci i policajci. Kada se bavite novinarstvom, komunicirate sa svima. To ne znači da mi sarađujemo s nekom kriminalnom grupom ako nam je nekad stigla neka informacija ili dojava iz te grupe... Kada istražujete kriminal, nužno morate da komunicirate s tim svetom i pravite tamo izvore... Verujem da naši čitaoci ne misle da smo sarađivali sa Veljkom Belivukom, jer je poprilično besmisleno kada pogledate šta smo sve objavljivali ovih godina - rekao je on.

Pitanja Kurira na koja Dojčinović nije odgovorio glase: Da li vi ili vaši novinari poznajete uhapšenog Veljka Belivuka; Da li ste bili u kontaktu s njim? Ukoliko jeste, koji je razlog bio za komunikaciju s njim?; Otkud to da je Belivuk na Krik upućivao roditelje nestalih mladića?

foto: AP/Darko Vojinović

Podsetimo, povezanost Krika s Veljom Nevoljom i činjenicu da je ovaj kriminalac bio na vezi s Dojčinovićevim portalom otkrio je Nenad Marković, otac i dalje nestalog Strahinje Markovića iz Resnika, gostujući u Jutjub emisiji „Slavija info". O Markovićevoj sudbini do danas se ništa ne zna, a njegovo ime je načelnik UKP Bogdan Pušić pročitao sa spiska onih za čiji se nestanak vezuje Belivukova kriminalna grupa.

Nenad Marković je u pomenutoj emisiji otkrio da je s njim posle nestanka sina, dok je pokušavao da sazna nešto o njegovoj sudbini, raspitujući se čak i kod navijača, kontaktirao upravo Veljko Belivuk koji ga je uputio da priču o nestanku sina objavi u medijima, odnosno na portalu Krik.

- Pitao me da objavimo u medijima, uputio nas je na Krik, gde smo dali izjave - rekao je otac nestalog mladića.

Na pitanje novinara da li je Veljko Belivuk u Krik imao poverenja, otac je odgovorio: "Da."

