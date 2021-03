OBRUKAO SLUŽBU: Preko uhapšenog Gorana Papića iz SBPOK narkobos Keljmendi ROVARIO PO MUP!?

Uhapšeni Goran Papić, bivši zamenik načelnika SBPOK, imao je, po svemu sudeći, bliske kontakte sa najozloglašenijim ljudima iz narko klanova, a posebno se dovodi u vezu sa licima iz okruženja Nasera Keljmendija, kog je američka DEA okarakterisala kao najvećeg regionalnog narko-bosa.

Svi se pravili da ne znaju

U koliko dobrim odnosima je ovaj policajac bio sa osobama bliskim Keljmendiju, pokazuje i to da je Papić vozio automobil "ferari" težak 400.000 evra, koji pripada izvesnom Bajramiju, inače bliskom čoveku ovog narkobosa. Bezbednosni stručnjaci zato kažu da je opravdana sumnja da je Keljmendi preko Papića rovario u MUP!

foto: Instagram Printscreen

Čiji je automobil vozio Papić obelodanio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Problem je ako je taj "ferari" izvesnog Bajramija, koji sa Naserom Keljmendijem diluje drogu. Postavlja se pitanje šta srpski policajac radi u kolima jednog Bajramija. Kad sam na to uzkazivao nije bilo odgovora. Svi su se pravili da ne znaju - rekao je Vučić preksinoć za TV Pink iz Abu Dabija.

foto: Kurir

Marko Nicović član Svetske asocijacije šefova policija kaže za Kurir da je Keljmendi uticajan u bosanskom podzemljiu, ali da kriminalne pipke pušta i u ostalim delovima regiona.

- Bajrami je sa Kosova i albanskog je porekla, ali ima pasoš i bosanski i albanski. On je jedan od šefova albanske narko mafije. Blizak je Keljmendiju koji je zadužen za hrvatsko i bosnansko podzemlje. Keljmendi ima bosanski, hrvatski i albanski pasoš. Bruka je da zamenik šefa SBPOK bude u nekim šemama sa njima, to je bruka za službu. To što je u vozilu mafijaša pokazuje da je vro blizak sa njima. Pitanje je zašto i ko je još bio u tome. Ne može biti sam. Da li je bio zaštićen od ministra, pa se osećao tako bahato i mogao je to da radi - kaže Nicović i dodaje da Papić mora mnogo toga da objasni istražnim organima.

foto: Screenshot

Narko trafiking

Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost kaže da je Naser Keljmendi belosvetski trgovac narkoticima: - Sumnjiči se u nekoliko država u regionu, uključujući i američke istražne organe koji vode operativnu obradu. Iz svega ovoga vidimo da se Srbija bori protiv transnacionalnog narko trafikinga čije razmere uočavamo tek prethodnih dana. Vakum vladavine prava koji postoji na Kosovu i u drugim delovima Zapadnog Balkana pogoduje razvoju narko trafikinga, ali je Srbija pokazala da je ušla u obračun sa tim.

foto: Zorana Jevtić Muk nakon otkrića Đilas ćuti o računima na Mauricijusu Nakon što je predsednik Vučić otkrio da pojedini opozicionari imaju račune na Mauricijusu, zavladao je muk. Naime, lider SSP Dragan ?ilas i njegova potpredsednica u stranci Marinika Tepic zanemeli su nakon što je predsednik otkrio da kriju novac u ofšor zonama, pre svega na Mauricijusu i u Švajcarskoj. - Ja tu gospodu koja je zaposlena u firmi Dragana Đilasa, pitam da li je tačno da ima račune na Mauricijusu. Imate li račune u Švajcarskoj - zapitao je Vučić. Ni Đilas, ni Tepiceva, ali ni drugi dežurni kritičari vlasti okupljeni oko njih, nisu ništa rekli na tu temu - niti su demantovali informaciju o računima, niti pominju novac u ofšor zonama, već o tome ćute kao zaliveni.

Ekipa Kurira

Kurir