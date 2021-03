VUČIĆ OPET PITAO ĐILASA I MARINIKU TEPIĆ: Imate li račune u Švajcarskoj i na Mauricijusu?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Abu Dabija da je njegovo pitanje upućeno Draganu Đilasu i Mariniki Tepić bilo prosto.

"Da li ste vi narodne pare koje ste uzeli sakrili i na Mauricijus. Imate li ralune u Švajcarskoj i na Maurucijusu", upitao je predsednik Vučić.

Govoreći o aferi "Mauricijus", Vučić kaže da je "kriv za sve" i da je njegovo pitanje samo "da li su narodne pare uzeli, prisvojili i sakrili ih i na Mauricijus".

- Imate li račune u Švajcarskoj i na Mauricijusu? Imate li ili nemate? Samo to recite: Da narod u Srbiji čuje, samo to me zanima. Suštinska razlika u političarima je što neki sanjaju velike snove o svojoj zemlji, a neki imaju velike snove o svojim džepovima - izjavio je Vučić.

Kurir