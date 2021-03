VULIN PORUČIO ĐILASU I MARINIKI: Bar 2 narko-dilera sa kojima ste bili u neposrednoj komunikaciji nalaze se u zatvoru!

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao ni članova njegove porodice koji su prisluškivani nisu razgovarali ni sa jednim narko dilerom ili nekom osobom koja je uhapšena i osuđena, za razliku od Dragana Đilasa i Marinike Tepić.

Vulin je to kazao na sednici Skupštine Grada Beograda odgovarajući na pitanje koje mu je uputio predsednik SSP-a Dragan Đilas na konferenciji za medije ispred Sava centra pred početak sednice koje se tiče prisluškivanje predsednika i sa kim je razgovarao 1.571 put s obzirom na to da je Tepić pominjala Mišu Vacića.

- Predsednik Vučić nije razgovarao ni sa jednim narko dilerom, niko sa kojima je razgovarao nije uhapšen, niti osuđen. Ali, vi jeste. Bar dva narko dilera sa kojima ste bili u neposrednoj komunikaciji se nalaze u zatvoru, dokazano, presuđeno. Nije mudro da vi nekoga optužujete, a da niste proverili - poručio je Vulin Đilasu i Tepić.

Vulin je istakao da osobe sa kojima su predsednik Vučić i članovi njegove porodice razgovarali nisu sudski obrađene i dodao da to znači da te mere prisluškivanja nisu dale nikakav rezultat i u najmanju ruku su bile pogrešne.

- Nije neosnovano pretpostaviti, a istraga je i dala svoje mišljenje, da su ljudi koji su bili na merama prisluškivanja, bili na tim merama ne zato što su uradili nešto za šta treba da budu osuđeni, već zato što su u komukaciji sa predsednikom ili članovima njegove porodice. Ako nije tako, zašto ti ljudi nisu uhapšeni - kazao je Vulin.

Navodeći da je Đilas kazao i da nema račune u inostranstvu, a da predsednik Vučić to priča znajući da to nije tačno, Vulin ističe da on lično ne zna da li ima ili ne račune u inostranstvu, ali da zna da Vučić ne govori ništa uzalud i ne govori ono u šta nije siguran.

Pretpostavlja da će predsednik Vučić kada se vrati u zemlju odgovoriti na to i to dajući dokaze.

