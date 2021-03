MOMČILO MANDIĆ RAZMONTIRAO ĐUKANOVIĆA: Milo je najveće zlo koje se dogodilo Crnoj Gori! Daka mu se prodao za šaku dolara!

Kako je naveo, on je čovek koji je nakon 32 godina izgubio vlast a da toga nije svestan i daje snagu svemu negativnom što se događa u CG - razdoru među braćom, među Crnogorcima i ostalim narodima.

- On neće da ide sa vlasti već pokušava na sve načine svojim novcem i položajem, te autoritetom koji ima među narodom, da povrati vlast jer ne može da shvati da ju je izgubio - kazao je Mandić, te konstatovao da bi na sutrašnjim izborima u Nikšiću voleo da pobede oni koje su na vlasti u CG.

Kako navodi u intervjuu za emisiju Klub A sa Irenom Tatar, čitava Hercegovina sa zebnjom gleda u CG, pogotovo na izbore u Nikšiću i nada se da će oni proteći mirno, da će narod ispoljiti svoju dobru volju i glasati za onoga za koga misli da će dobro voditi Nikšić i da će taj deo CG biti stabilan.

foto: Marina Lopičić, Stefan Jokić

- Mislim da je situacija mirnija nego što to prikazuju glasila Mila Đukanovića i ona iz regiona. Nije dobro da se sa granice vraćaju ljudi koji žele da dođu u Nikšić jer se održavaju u Nikšiću, kao i da se vraćaju i maltretiraju deca koja su došla da pomognu DF-u jer su to mladi ljudi koji su došli da pomognu jednoj stranci u izbornom procesu - kaže Mandić.

Smatra i da je aktuelna Vlada CG slaba i navodi da premijera Zdravka Krivokapića zovu Uroš Nejaki.

- Ne može on da uradi ono što treba i što mu je narod poverio. Milo se jeste u početku malo prepao i stao, ali kada je video da ima prostora i mogućnosti da povrati vlast, on je počeo da deluje. On je pak iskusan i ima infarstrukturu i mislim da će biti jako velikih turbulencija u CG u skorije vreme - poručio je.

Mandić napominje da mora da se demontira hobotnica Mila Đukanovića jer, kako kaže, što duže se ne menja sva državna infrastruktura, on ima velike šanse da vrati svoju vlast, a onda će nastati haos u CG.

- Milo je čovek koji 32 godina na vlasti i izgubio je objektivan osećaj za svoj narod, za pravičnost i za realnost, i čini sve da povrati izvršnu vlast. On tako i kao neka babetina ide i trača o Srbiji, jako ružne stvari govori, što je nedostojno predsednika jedne države - rekao je.

Povodom izjave Miodraga Dake Davidivića da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić naručio njegovo i ubistvo Joanikija, Mandić kaže da je Daka budala.

foto: Printscreen Vjesti Online, AP

- On je deset godina po Srbiji radio i bio zaštićen i bila mu je Srbija majka kada je imao probleme u Crnoj Gori, u Nikšiću. Vučić se pritom ne bavi time i ne znam zašto bi bilo ko u Srbiji napravio bilo šta loše Davidoviću. Vrlo je interesantan njegov preobražaj. Znam da je bio kum pokojnom Momiru Bulatoviću, krstio mu sina pod Ostrogom, veliki protivnik Đukanoviće politike...Postavlja se pitanje kako se preobratio i postao prijatelj Mila Đukanovića. Davidović je, da podsetim, bio ministar trgovine u Hercegovini kada je počeo rat u BiH i imao je poverenje hercegovačkog naroda da pokušava da snabdeva narod potrepštinama. Kada čovek izađe iz neke anonimnosti, pa se počne baviti politikom u osmoj deceniji, onda neke stvari izađu na videlo. Narod se seti, pa ga pitaju Hercegovci gde je 4.000 tona žita koje je prebacio iz Hecegovine u Nikšić, gde su hiljade tona aluminijuma, na koji način je napravio vezu dok je bio ministar preko Šćepan polja do Sarajeva, kada je bio rat pa su prolazile visokoakcizne robe...Miodrag se dobro obogatio, imućan je čovek. Ovo što je sada radio jer ga je beogradska opozicija uzela pod svoje i preko Grigorija doveli do Mila Đukanovića, za šaku dolara se prodao. A ako bude trebalo zajedno će sa DPS-om pokušati na napravi vlast u Nikšiću. On neće pomoći nijednom narodu u NIkšću, on će pokušati da pomogne da se vrate Milo i DPS, što je za neverovati - ocenio je Mandić.

Dodao je da Milo sa svojim saradnicima pokušava da napravi situaciju "što je gore to je bolje".

- Nastavlja da svađa svoj narod i pokušava čak da dovede do građanskog rata. Pritom, stalno govori da je Srbija u devedesetim godinama, a baš da vidimo kako. Srpski predsednik ide u posetu Kini, Rusiji, Merkelovoj, predsedniku Francuske, napravio je odlične odnose s Mađarskom i rešio problem mađarske manjine u Vojvodini, ide u posetu Albaniji i s Ramom pravi Mali šengen, kontaktira sa svim državama, dok Milo može samo u komšiluk da ode. Pa da vidimo gde je Milo bio poslednjih godinu dana. A Srbija i njen predsednik prave 5 kovid bolnica za godinu dana da leče svoj narod, prave pruge, auto-puteve...- naveo je Mandić.

Foto/Source:Marina Lopičić/ Kurir.rs

Kurir