NOVA LAŽNA VEST KRIKA: Lažu da Vučić uređuje Kurir da bi izbegli odgovor na pitanje: Stevane, zašto Belivuk veruje Kriku?

Portal Krik, istraživački i profesionalni medij, kako sam sebe predstavlja, i njegov urednik Stevan Dojčinović nastavljaju s kampanjom i lažnim optužbama protiv Kurira, ovog puta tvrdeći da predsednik Aleksandar Vučić naređuje Kuriru šta će da piše. Krik je, naime, u petak posle podne objavio tekst na svom portalu u kome optužuje Kurir da "uprkos Vučićevom apelu..." nastavljaju kampanju protiv ovog portala.

Pozivajući se na izjavu predsednika "da puste Krik da radi svoj posao", i optužujući Kurir da to nije uradio, Krik radi upravo ono protiv čega se, kao, bori. Krik zapravo spinuje i pravi fejk njuz pokušavajući da kaže da Kuriru Aleksandar Vučić naređuje šta će i kako će da piše. Pritom, kao i obično, Krik uskače sam sebi u usta, jer optužujući nas da ne radimo po nalogu predsednika zapravo potvrđuje da nam predsednik države ne naređuje šta ćemo i kako ćemo da pišemo.

Činjenice

A šta je to što Krik predstavlja kampanjom i zbog čega su Dojčinović i njegovi novinari odmah zakukali pred domaćom i međunarodnom javnošću o svojoj tobožnjoj ugroženosti, objavljujući klasičan fejk njuz da smo izmislili njegovu saradnju sa Belivukom.

To je samo činjenica koju je Kurir preneo iz izjave oca jednog od nestalih mladića u Jutjub emisiji "Slavija info", o tome da mu je Veljko Belivuk rekao da priču o nestanku sina objavi u medijima i da ga je uputio baš na Krik. I činjenica je da je sam Dojčinović priznao u izjavi za N1 da često ima dojave od kriminalaca, da to nije ništa čudno i potvrdio da se video s ocem mladića koji je to izjavio.

Kurir je pre prenošenja ovih navoda poslao pitanja redakciji Krika, ali umesto odgovora na konkretna pitanja o tome da li poznaju Belivuka, da li su bili u kontaktu s njim i koji je razlog za tu komunikaciju ukoliko jesu, kao i otkud da Belivuk baš na njih upućuje roditelje nestalih osoba, iz ove profesionalne, kako sama sebe predstavlja, redakcije, stiglo je samo ćutanje.

Zašto ćute

Zašto Krik i Dojčinović nisu odgovorili na naša pitanja? Da li zato što ne znaju šta da kažu ili zato što bi im u tom slučaju izmakla zgodna prilika da celu priču ponovo zaspinuju i predstave kao napad na njih i navodnu ugroženost pred domaćom i međunarodnom javnošću, od koje i te kako zavisi finansiranje ovog portala?

Malo je čudno da oni, koji se, kao, zalažu za profesionalno novinarstvo, ne žele da odgovore na novinarska pitanja o njima samima. Možda je i razlog to što, iako verbalno insistiraju na profesionalizmu i poštovanju novinarske etike, na delu baš i nisu dosledni tome. Nedavno je redakcija Krika opet zakukala o svojoj navodnoj ugroženosti, i to, gle čuda, zbog odluke Saveta za štampu o tome da su prekršili Kodeks novinara Srbije, stvarajući takozvanu aferu u velikoj međunarodnoj kompaniji kojoj nisu dozvolili ni da se izjasni o navodima kojima ih Krik optužuje, a koja je, kako je u odluci Saveta tada navedeno, bazirana samo na navodnim dokumentima "u koja je Krik imao uvid", bez ijednog objavljenog dokaza. Krik je i tada, slično kao i sada, krenuo u kuknjavu i plač, optužujući Savet za štampu, koji je do tada bezrezervno podržavao kada im je to bilo od koristi, a sve zarad pravdanja pred mnogobrojnim stranim donatorima, za koje je nezgodno kada njihov miljenik, koji se, kao, zalaže za profesionalizam, ispadne neprofesionalan.

Jeftin spin

Zato je i ova kampanja protiv Kurira, koji postavlja jednostavna pitanja redakciji Krika i Stevanu Dojčinoviću, ništa drugo do jeftin spin i pravljenje fejk njuza samo kako bi se lakše stiglo do budžeta raznoraznih donatora pred kojima sada kukaju o svojoj navodnoj ugroženosti. Krik je, inače, već prvog dana kada su krenuli navodi o njihovoj tobože ugroženoj sigurnosti preko društvenih mreža aktuelizovao svoju kampanju za donacije, što samo potvrđuje da im nikakva ugroženost nije problem, već samo zgodna prilika da se domognu novca. A ugroženost i nije kada ih neko pita o sumnjivim vezama s kriminalcima. I zamislite samo šta bi bilo da je Krik objavio da je neko izjavio da je Belivuk nekome preporučivao da se javi Kuriru. Ili nekom drugom listu koji Kriku nije po volji. Da li bi onda međunarodne organizacije i raznorazni donatori stali u našu odbranu? Da li bi naši novinari na Tviteru bili ugroženi ili proglašavani mafijašima, kao što je to slučaj kada god nešto objavimo što se Kriku i "Tviter eliti" ne sviđa?

Podsetimo, Nenad Marković, otac Strahinje Markovića iz Resnika, koji je nestao u junu prošle godine, ispričao je da ga je Belivuk uputio da priču o nestanku sina objavi u medijima, odnosno na portalu Krika.

- Pitao me je da objavimo u medijima, uputio nas je na Krik, gde smo dali izjave - rekao je otac nestalog mladića.

Na pitanje novinara da li je Veljko Belivuk u Krik imao poverenja, otac je odgovorio: "Da."

Na ove navode i pitanje zašto Belivuk veruje Kriku Stevan Dojčinović i Krik treba da odgovore, ali oni to uporno izbegavaju.

Redakcija Kurira

