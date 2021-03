VUČIĆ PONOVIO PITANJE POLITIČKOJ MAFIJI I PROFITERIMA: Ko ima pare na Maurucijusu? Sledi nam zanimljiva nedelja!

Za mene predvidiva, za vas zanimljiva nedelja, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se naciji iz Bahreina.

Govoreći o Jovanjici, Vučić kaže da je spreman da izađe na poligraf.

"Neka spreme 50 pitanja, neka dovedu poligrafistu i odgovaraću pred 30 televizija. Neću da donosim medicinsku dokumentaciju, ni da me boli zub tog dana, ni da kažem da sam pio sedative tog dana", rekao je Vučić.

Govoreći o aferi "Mauricijus", Vučić kaže da postoje računi Dragana Đilasa na Mauricijusu, ali da se vode pod firmama.

"Ja i dalje nemam račun ni u Švajcarskoj ni na Mauricijusu. Biće vrlo zanimljiva nedelja i videćete da imaju račune na Mauricijusu. To je novac koji su opljačkali od našeg naroda. To vode pod firmama, a korisnici su više njih", rekao je Vučić i dodao da će to biti dobra prilika da narod vidi razliku.

(Kurir.rs)

