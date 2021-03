VUČIĆ NAJAVIO ZANIMLJIVU NEDELJU Jedan od tajkuna, opljačkao pare od naroda, ima račune na Mauricijusu i Švajcarskoj i još ponegde

Jedan multimilioner koji je novac uzeo od naroda ima račune ne samo na Mauricijusu i u Švajcarskoj već i još ponegde, a sve to će se videti ove nedelje, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Jedan od tajkuna kaže da ima u Švajcarskoj, a nema na Mauricijusu, zato sam rekao biće zanimljiva nedelja. Ima na Mauricijusu, opljačkali novac od naroda, vode pod firmama, a korisnici su više njih iz familije - rekao je predsednik.

Komentarišući pojedine tvrdnje političkih protivnika o tome da nemaju račune u inostranstvu, Vučić je rekao da i „žena što je najviše stranaka promenila radi kod multimilionera u firmi i prima ogromnu platu, a i pola botova koji kritkuju vlast rade u firmi tog tajkuna“.

Spremite mi 50 pitanja

- A on sve te pare donosi s Mauricijusa, Švajcarske, a uzeo od naroda. Kako čujem, ima još ponegde, biće zanimljiva nedelja - poručio je Vučić.

Povodom optužbi da pravi hiperprodukciju skandala da bi zatrpao optužnicu za Jovanjicu, predsednik je ponovio da će odgovarati na poligrafu za sve što žele da ga pitaju o Jovanjici, ali da on i dalje nema račun ni u Švajcarskoj ni na Mauricijusu. - Spreman sam na pitanja svih njih i partija da odgovorim, da spreme 50 pitanja za Jovanjicu, dovedu poligrafistu, donesu mašinu gde god hoće, pozvaću 30 televizija - kazao je Vučić.

Dodao je da on neće donositi medicinsku dokumentaciju kao izgovor, te istakao da hiljadu puta ponavljaju istu laž i da nema vremena da odgovori na sve, ali da kada kaže da će odgovoriti za Jovanjicu, onda kod njih nastaju šok i nervoza, i to zbog Švajcarske i Mauricijusa.

Vučić nije imenovao tajkuna s milionima i tajnim računima, ali je prethodnih dana Dragan Đilas sam o tome govorio priznavši samo račune u Švajcarskoj, vadeći se na svoje firme.

Nepošteno zarađeno

Ekonomski stručnjaci kažu da je glavni razlog sklanjanje novca u inostranstvo da bi državi bilo teže da dokaže njegovo postojanje i tokove. - Kada ljudi drže novac u Švajcarskoj, recimo, verovatno je na prvom mestu razlog to što je zarađen na nepošten način i pribojavaju se da će biti utvrđeno šta su radili, te verovatno i u poslovima za državu dobijali deo novca za sebe. Zato ga drže negde gde je teže dostupno da se utvrdi odakle novac. Tako ga drže u inostranim bankama, čak i ako plaćaju da bude tamo, recimo, u Švajcarskoj, gde se plaća 0,5 odsto kamata, ali će imati manje brige - rekao je za Kurir ekonomista Mlađen Kovačević.

O glasanju do kraja godine Multimilioneri se plaše izbora

Komentarišući mogućnost održavanja izbora do kraja godine, Vučić je rekao da nije siguran da će oni biti do kraja godine, te napomenuo da su naši izbori uvek slobodni. - Nisam siguran ni da će jedan tajkunski deo opozicije da učestvuje na izborima, jer zna da neće dobiti ni tri odsto i onda unapred govore da neće biti slobodni, misleći da će nešto da urade na ulici. To su sve multimilioneri i zaposleni u toj multikompaniji - kazao je.