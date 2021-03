SAVETNICA PREDSEDNIKA SRBIJE Vasiljevićeva: Nisam iznenađena otkrićem Đilasovih računa

BEOGRAD - Nisam iznenađena pisanjem Novosti o računima Dragana Đilasa na Mauricijusu i u Švajcarskoj, jer se iz profila koji je o Đilasu ranije pravio Krik, vidi da su njegove firme dok je bio na funkciji gradonačelnika napravile prihod od 80 miliiona evra, izjavila je savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević.

"To me ne iznenađuje, ali me iznenađuje što se naši novinari od 2018. godine, dakle tri godine, nisu pozabavili time što je Krik objavio", rekla je Vasiljević, gostujući na TV Prva. Istakla je da, ako neko krije račune, to znači da je novac ili nelegalno stečen ili da je od nekoga ukraden ili nije prijavljen.

Upitana da li predsednika Srbije pita zašto se on, kao čovek sa ogromnom podrškom, bavi čovekom koji nema nikakvu podršku, Vasiljević je rekla da bi ona više volela da novinari predsednika ne pitaju o Đilasu.

"Ja svaki put pred pres konferenciju molim novinare da se u pitanjima drže teme, ali oni pitaju o Đilasu i ja ne mogu da im to zabranim", rekla je Vasiljević.

Dodala je da je tviter kod nas, i ne samo kod nas, postao novinska agencija i novinari se odatle informišu. "Političari i bivši funkcioneri tvituju upravo pred pres konferenciju predsednika Vučića, jer misle da će tako biti spomenuti pred ogromnim auditorijumom koji prati te konferencije", navela je Vasiljević.

Prema njenim rečima, jedino rešenje jeste da novinari više ne postavljaju takva pitanja. Kada je reč o borbi protiv organizovanog kriminala i grupe Veljka Belivuka, Vasiljević je rekla da je u to uloženo mnogo energije, a na pitanje da li su javnosti morali biti prikazani užasni snimci preko TV ekrana, odgovorila je da je to moralo da se uradi.

"Morali smo to pokazati jer su oni počinili jezive zločine. Morali smo to uraditi da bismo razbili priču da se, kada je ova grupa u pitanju, radi o sukobu dve navijačke grupe oko preuzimanja tribina, a zapravo se radi o počiniocima jezivih zločina", rekla je Suzana Vasiljević.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

Kurir