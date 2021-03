POSLANICA BILJANA PANTIĆ PILJA POZVALA TEPIĆEVU NA TV DUEL: Marinika da odgovori o Mauricijusu i narko dilerima (FOTO)

Narodna poslanica u Skupštini Srbije Biljana Pantić Pilja pozvala je danas potpredsednicu Stranke slobode i pravde (SSP) Mariniku Tepić da objasni građanima Srbije odakle lideru njene stranke Draganu Đilasu šest miliona evra na računima u Švajcarskoj i na Mauricijusu, kao i kakve veze lider SSP ima sa kriminalcima.

Pantić Pilja je upitala potpredsednicu SSP i kakve su njene lične veze sa narko dilerima, pozivajući Tepić i na televizijski duel.

"Pre sedam dana sam pitala Mariniku Tepić o Mauricijisu, ali od nje nismo čuli ni reči o tome, osim par nekih lažnih afera, na šta smo već navikli, a onda je njen gazda, tajkun, Dragan Đilas, rekao da to nije istina i tako još jednom obmanuo sve građane Srbije", kazala je Pantić Pilja na konferenciji za novinare.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

Ona je navela da je čitava Srbija sinoć saznala šokantna otkrića u vezi sa računima Đilasa u više zemalja, a na kojima je, kako je rekla, pohranjen novac otet od građana Srbije.

Pantić Pilja je rekla i da se nadala da će Tepić odgovoriti na njena pitanja u vezi sa, kako je navela, 200 miliona evra koje je potpredsednica SSP primila od narko klanova.

"Zašto nam ne odgovori u kakvim je korelacijama sa narko dilerima, zašto ne odgovori u vezi sa čim je komunicirala sa Velimirom Belivukom, da li joj je on davao informacije na osnovu kojih je konstruisala lažne afere", navela je Pantić Pilja.

Ona je tom prilikom prikazala fotografije na kojima je potpredsednica SSP slikana u društvu osoba za koje Pantić Pilja navodi da su deo kriminalnog miljea.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

"Zarad dobrobiti građana Srbije pokazujem fotografije Marinike Tepić sa gospodinom Filipovićem, narko dilerom kome je, dok je bila pokrajinski ministar, dala milion dinara za njegovu fantomsku teretanu ili fitnes klub, kome je slala poruke da bi se rešila nepodobnih novinara", rekla je Pantić Pilja dodajući da Tepić nije odgovorila o Draganu Đilasu i gospodinu Japancu iz Zemunskog klana, i, kako kaže, "o tome i dalje ćuti".

Ona dodaje i da je lider SSP sedeo u društvu gospodina Bakića iz Kuršumlije, a koji je uhvaćen sa 66 kilograma marihuane, kao i sa osuđivanim Dabovićem, kod koga je policija pronašla dva kilograma kokaina, te da su to sve stvari na koje bi svi građani Srbije trebalo da čuju komentare od Marinike Tepić.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

"Neće Marinika Tepić ni da odgovori građanima kolika joj je plata u 'Multikomu', za koliko para se prodala Đilasu. Svi znamo da je dotična promenila nekoliko političkih partija, pokreta i poslaničkih grupa dok nije našla onog ko daje više. Đilas je dao više, ali nikako da kaže koliko je to više i za koliko je to para spremna da laže, da izmišlja i da vređa. Da vređa predsednika Republike Srbije, njegovu porodicu, njegovu decu i da izmišlja afere", navodi Pantić Pilja.

Dodaje da Tepić vešto krije podatke o prihodovanju kompanije "Multikom" u periodu dok je Dragan Đilas bio deo vladajuće strukture.

Kako je ocenila Pantić Pilja, Tepić odbija duel sa njom, iako često govori u medijima i, kako ističe, izmišlja afere, a komentarušući činjenicu da je Tepić nedavno kritikovala i rad gradonačelnika Novog Sada, Pantić Pilja poručuje da je takav potez potpredsednice SSP "krajnje degutantan".

"Miloš Vučević je čovek koji je triput uzastopno dobio podršku građana Novog Sada, za vreme čijeg mandata je izgrađen Žeželjev most, gradi se novi most, koji je sagradio sedam fabrika do sada uz podršku Vlade Srbije i predsednika Srbije, koji je doveo jedan Kontinental, Nidek, Lir, fabriku čokolade, koji je konačno rešio problem u vezi sa Radničkim univerzitetom, za razliku od njenih pajtosa koji su uništili Grad Novi Sad", zaključila je Pantić Pilja.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir