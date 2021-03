DRAGAN ĐILAS UPRAVLJA MILIONSKIM RAČUNOM: Lider Stranke slobode i pravde ima skoro 3,3 miliona evra u banci u Honkongu! FOTO

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ima skoro 3,3 miliona evra na računu u Honkongu - pokazuje još jedan dokument do kojeg su došle "Novosti".

Ovaj račun nalazi se u Bank of China (Honkong) LTD, a prema izvodu od 12. decembra prošle godine, na njemu je bila suma od 3.269.061,65 evra! U dokumentu koji objavljujemo, kao vlasnik računa navodi se ONE IBC LIMITED. A reč je o korporaciji koja se bavi pružanjem usluga otvaranja računa i investicionim savetovanjem.

foto: printscreen

Korisnik računa je MULTIKOM OPEN LTD. Međutim, Dragan Đilas naveden je kao osoba koja je ovlašćena da upravlja računom i obavlja sve transakcije. NJegov potpis je - registrovan

Kao i u slučaju Švajcarske, gde Đilas na kontu u "Sosijete ženeral banci" ima oko 620.000 evra, i kod računa u Honkongu pojavljuje se isti čovek koji ima ovlašćenje da upravlja računom, podiže keš, potpisuje transfere i čekove. To je izvesni Šmit Paskal.

foto: printscreen

Prema dosadašnjim saznanjima, Dragan Đilas na tri računa - na Mauricijusu, gde je 5.741.025 evra, plus oni u Švajcarskoj i Honkongu - ima tačno 9.630.233,85 evra! A postoji osnovana sumnja da su njegovi računi, koji se broje u desetinama, raspoređeni u najmanje 17 svetskih država.

Kurir.rs/Novosti

Kurir