PALMA PORUČIO KRIZNOM ŠTABU: U redu zatvaranje još 2 dana, ali mi moramo da štitimo ekonomiju Srbije! Svi da se vakcinišu

“Mi moramo da štitimo ekonomiju Srbije, jer ukoliko se desi da se duže ne radi, onda će stati i fabrike. U redu ovo zatvaranje još dva dana, ali moramo da dozvolimo da rade ugostiteljski objekti, restorani i kafići, sve da radi. Da su svi radili do sada, ne bi u onom jednom objektu bilo 700 ljudi. Ajte vi iz Kriznog štaba pustite da sve radnje rade. Kako mogu veliki marketi da rade, a male porodične STR radnje ne? To je diskriminacija, najveća ekonomska diskriminacija i to je genocid nad vlasnicima tih malih radnji”, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma gostujući na TV Prva.

“Mora da se vrate mali trgovinski objekti da rade. Na ovaj način što im je zabranjeno da rade, uništićemo porodične STR i slične radnje. Vlasnici velikih marketa su 80 posto stranci i u njihovim rafovima je 80 posto roba iz uvoza, a u malim domaćim radnjama rade suprug, supruga, sin i ćerka. Kažu “kod njih je mali prostor”. Pa i oni će da primene mere, da ne mogu više od dva kupca istovremeno da budu u radnji i sve ostalo. Na ovaj način zatvoriće se 80 posto tih porodičnih radnji, prodavnica u selima, na periferiji grada i u gradovima. A danas u velikim marketima imate u svakom trenutku 4 puta više ljudi nego što ih je bilo pre ovih mera. I šta smo dobili? Svi imaju štetu i te porodice čije su radnje i država. Gubimo svi”, kaže Marković.

“Država obezbeđuje vakcine kao nijedna druga država u Evropi. Vučić se bori da svakog čoveka zaštiti. A onda neki kažu “neću da se vakcinišem”. Apelujem na sve da se vakcinišu. Vakcinacija nije privilegija, ali taj koji se vakciniše štiti sebe, svoju porodicu i sve oko sebe. U mojoj porodici je 12 članova i svi smo vakcinisani osim male dece. Imate situaciju da jedna osoba u nekoj fabrici bude pozitivna, a ima ih 20 u pogonu i šta se dešava, svih 20 idu u izolaciju zato što nisu vakcinisani. I kako će onda da se puni budžet? Država pomaže, najavljene su i nove mere pomoći, ali da ja ne znam kolika je ta državna kasa, ona se prazni, i da ne dođemo u situaciju da nema za penzije. Krizni štab neka radi, ali politika mora nekada da preseče i da ne slušamo struku baš za sve. Politika mora da ima i rizik”, ocenio je Marković.

Kuri.rs

Kurir