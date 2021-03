ORLIĆ O AFERI TAJNI RAČUNI: Ni skupa odela, ni milion ne pomažu! Kad izvire iz tajkunske kanalizacije na čelu piše im Mauricijus

Vladimir Orlić, član Predsedništva SNS, kaže da je lider SNS Dragan Đilas, koji je ovih dana glavni akter afere "Mauricijus", očigledno ostao bez teksta, kada su otkriveni milioni evra koje krije u više različitih država.

- Žuti tajkun Dragan Đilas, danas poznatiji pod umetničkim imenom Điki Švajcarac, okupio je i danas svoj orkestar pajaca „Marinika Mauricijus i dvojica iz Hong-Konga“ da horski pevaju o svemu što im padne na pamet – samo da ne pomenu Đilasove račune po belom svetu, nafilovane milionima evra uzetih od građana Srbije. U toj numeri trajno su ostali bez teksta - kaže Orlić.

Zbog toga, kako ocenjuje, pričaju o siromaštvu.

- A to rade oni koji su više od pola miliona ljudi ostavili bez posla, a decu tih ljudi bez hleba. Samo o računima na Mauricijusu ni reč. Pomenu i kriminal oni, čiji su najbliži saradnici i partijski kadrovi sve sami dileri droge, siledžije i banditi. Ali o računima u Švajcarskoj ni da beknu. Sete se i imovine, oni koje pre politike kuče nije imalo za šta da ujede, a sada se hvale desetinama nekretnina vrednih na desetine miliona evra. Opet, da ima tu i računa u Hong-Kongu, nikako da im usne prevale - kaže poslanik SNS.



Dodaje da baš zato menjaju teze i otvaraju nove teme kako bi skrenuli pažnju sa ove afere.

- I sve znaju o vrtićima, oni koji su samo u Beogradu i samo na vrtićima štetu napravili koju danas plaćamo milijardama dinara. I o platama, oni, u čije je vreme prosečna zarada običnog čoveka bila 300 evra, dok je tajkunskim firmama profit skakao na stotine miliona evra. Sve su spremni da obećaju, samo nikome odgovor – koliko to računa na kojekakve firme ima gazda Đilas, u koliko to zemalja, sa koliko miliona evra narodnih para iznetih iz ove zemlje, ukupno? Zapevaće i o Makedoniji, samo da ih ne pita neko za Moldaviju. Za račune tamo, i milione na njima. Zaklinjaće se da smeju svoja lažna obećanja i kod notara da overe, samo nikada da kod tog istog notara potpišu novinaru koji njihove tajne račune otkrije - pravo raspolaganja tim računima koji „ne postoje“. A zašto ne potpišu, ako „ne postoje“? Odgovora nema, samo šripavi instrumental tajkuna, koji škripi zubima dok pogledom strelja novinare. I na kraju balade, još jedne kič – parade, zaključiće opet Đilas i ekipa zaposlena u njegovoj privatnoj firmi, svi dobro namireni parama koje su isisali iz arterije ovog naroda, da je za sve kriv – Aleksandar Vučić - navodi Orlić.

Za to što oni nisu na vlasti, kako kaže, i jeste im kriv.

- Lopužama i zlokovcima on i jeste glavna prepreka za novu pljačku. Međutim, za njihovo beščašće, panični strah od poligrafa i prezir koji narod prema njima oseća, nije im kriv Vučić. Za to su se postarali sami, baš tako su zaslužili. I nikakve serenade tu više ne pomažu. Ni skupa odela, ni prada cipele, silni milioni, ili servilni mediji. Jer kada god izvire iz tajkunske kanalizacije, opet svakom od bandita na čelu piše - „Mauricijus“. U to prvo pogleda narod. I ne gleda dalje, nema potrebe. Tu piše sve - zaključio je Orlić.

