TEMPIRAN NAPAD NA SRPSKE MEDICINARE: Osvanula GNUSNA PORUKA na ambulanti u Suvom Dolu na godišnjicu bombardovanja (FOTO/VIDEO)

U mešovitom selu Suvi Do, nadomak Severne Mitrovice, ponovo se na meti nepoznatih vandala našla ambulanta Doma zdravlja na čijem su zidu ispisani grafiti koji simbolizuju Oslobodilačku vojsku Kosova.

Direktor Kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici doktor Zlatan Elek rekao je da se u jeku borbe protiv koronavirusa, kad se medicinsko osoblje na čitavoj planeti bori da sačuva što više života, zdravstveni radnici srpske nacionalnosti ometaju u pružanju zdravstvenih usluga.

- Nije ovo prvi put da je napadnuta ambulanta u Suvom Dolu i to se nažalost dešava dva ili tri puta godišnje pri čemu nam je lomljen inventar i uništavana je imovina Zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici. Vidimo da sa promenom vlasti u Prištini dolaze i vrlo negativne poruke za srpsko stanovništvo - rekao je Elek.

Naglasio je da se u ovoj ambulanti leče prevashodno Srbi i nealbansko stanovništvo, ali se usluge prve pomoći u skladu sa Hipokratovom zakletvom pružaju i Albancima.

- Nažalost, grafit ima za cilj da pospeši pritisak na srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, a na nama ostaje da budemo mirni i tolerantni. Iako poruke iz Beograda stižu da treba rešiti sve mirnim putem i da je svaka druga-treća reč našeg predsednika tolerancija, bojim se da albanski lideri drugačije tumače te poruke iz Beograda - naveo je Elek.

Grafiti iste sadržine ispisani su i na delu trotoara koji prolazi kroz selo i na jednoj od bandera, a to je doživljeno kao još jedna od provokacije onih koji ne žele mir na ovom području.

Predstavnik sela Suvi Do Mico Kragović kaže da ovakve poruke nisu dobre bez obzira na to od koga one dolaze.

- Mislim da je krajnje neodgovorno da neko sebi da za pravo da piše ovako nešto i to bez obzira na to sa koje strane to dolazi. U ovom trenutku, kad treba da budemo odlučni da ostanemo na ovom terenu, bez obzira na to da li se radi o Srbima ili Albancima, mislim da je odgovornost na svima i da svi treba da se uzdržavamo bilo kakve provokacije, makar to bilo i ispisivanje grafita - rekao je Kragović.

Navodi da je ovo delo pojedinca ili manje grupe ljudi koji žele da uznemiravaju većinu stanovnika, ali to svakako nije dobro.

- Trenutan život Srba u Suvom Dolu je podnošljiv, živimo jedni sa drugima i mnogo bolje nego ranije. Nije to još dovoljno dobro, ali se plašim da ovakvi potezi pojedinaca mogu da ugroze i tu krhku stabilnost koju imamo među sobom - ističe Kragović.

Osim grafita OVK, na putu koji od Severne Mitrovice vodi ka ovom selu, već duži vremenski period stoje brojne zastave "velike Albanije".

U Suvom Dolu, koji je udaljen tri kilometara od Severne Mitrovice, živi oko 70 srpskih porodica, a ovo mesto je i predmet sporenja između Severne i Južne Mitrovice, jer su nastojanja čelnika Južne Mitrovice da naselje bude u njihovoj nadležnosti.

