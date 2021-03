IZBORI U KOSJERIĆU, ZAJEČARU I PREŠEVU: Do sada nisu zabeležene nepravilnosti, izlaznost dobra

Izlaznost na lokalnim izborima u Kosjeriću danas do 14 sati je 41 odsto, u Zaječaru je do 14 sati izašlo 26,5 odsto upisanih birača, dok je izlaznost u Preševu do 12 sati izašlo 13 odsto.

Predstavnici lokalnih izbornih komisija kažu da do sada nisu zabeležene nepravinosti i da se izbori odvijaju uz poštovaje epidemioloških mera.

Predsednica Opštinske izborne komisije u Kosjeriću Sandra Filipović je rekla da je na lokalne izbore do 14 sati izašlo 3.781 birača od ukupno 9.332 upisanih birača.

Na lokalnim izborima u Kosjeriću učestvuje pet izbornih lista "Aleksandar Vučić - za budućnsot Kosjerica - Ivica Dačić", "Nada za Kosjerić" - koalicija DS S-a i POKS-a, "Domaćini da pobede Milan Stamatović" - koalicija Zdrava Srbija i Nova Srbija, Grupa građana "Čisti ljudi za čist Kosjerić" i lista "SRS - dr Vojislav Šešelj".

Filipović navodi da do sada nisu uočene nepravilnosti.

U Kosjeriću se glasa na 29 biračkih mesta, od kojih su sedam u gradu, a ostala u seoskim sredinama, a koja su otvorena jutros u sedam sati.

Do 14 casova na 69 biračkih mesta na teritoriji grada Zajecara glasalo je 26,5 odsto birača. Zaječarci glasaju na 24 mesta u gradu i 45 u selima.

- Glasanje protiče regularno i u najboljem redu. Do sada nemamo ni jednu zvanično prijavljenu neregularnost na biračkim mestima - kaže predsednik Gradske izborne komisije u Zajecaru Marko Minić.

Na lokalnim izborima u Zaječaru pravo glasa ima 50.463 birača, a građani biraju 50 odbornika sa devet izbornih lista stranaka, koalicija i grupa gradana na kojima je ukupno 263 kandidata za lokalni parlament.

Na izborima učestvuju liste: Aleksandar Vučić - Za budućnost Zaječara, Ivica Dačić - Socijalisticka partija Srbije - Jedinstvena Srbija, Dr Nenad Ristovic - Pobeda, Nada za Zaječar - Nacionalno demokratska alternativa (Pokret obnove Kraljevine Srbije, Demokratska stranka Srbije), Možemo bolje - Dragana Rašić, Zdrava Srbija - Milan Stamatović, Grupa građana "Montoja i Pravednici-Dragan Stamenković" i Zaokret - Dosta je bilo, hrabri ljudi.

Izlaznost birača do 12 sati u Preševu je 13 odsto i glasanje protiče bez neregularnosti, izjavio je predsednik Opštinske izborne komisije Kenan Kamberi, a prenose Južne vesti.

Prema informacijama do 12 sati, na glasanje je izašlo oko 5.100 građana.

Kamberi kaže da se na lokalnim izborima u Preševu glasa na 38 biračkih mesta i da su ona otvorena uglavnom na vreme, a samo na nekima se kasnilo od pet do 10 minuta.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir