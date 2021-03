VUČIĆA POGODIO DEO IZVEŠTAJA EU O ZDRAVSTVU: Zabolelo me, jer je nefer, kažu da su naši zdravstveni radnici amaterksa radna snaga

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Izveštaj EP o Srbiji nefer po nekoliko pitanju, i izdvojio deo koji se odnosi na stanje zdravstvenog sistema u našoj zemlji, što ga kako je rekao, boli.

“Srbija jeste na EU putu i sebi sam obećao da neko vreme sigurno neću reći nijednu reč Ali , bih izdvojio nekoliko nefer stvari. Nije problem, možete da pominjete Telekom, Jovanjicu, ali kada dođete do nečega što je očigledno kao što je stanje zdravstvene opreme, bolnica, vakcina, što je svima očigledno ”, rekao je Vučić za TV Hepi.

On je istakao da Srbija, uz ogromne žrtve i dalje ima najnižu stopu smrtnosti u regionu i među boljima u Evropi, jer se trudimo da čuvamo živote, a mere su nam među najblažim, uz vakcinaciju koju sprovodimo bolje od drugih.

Podsetio je na Ruzveltove reči da “nisu važni kritčari, oni koji dobacuju, već taj ko je u arena, ko se bori za narod”, što su, kaže, ljudi mogli da vide.

“Zabolelo me je, jer je nefer. Nije me pogodilo zato što ću da izgubim vlast, to će svakako da se desi, pitanje je dana, godine, ali to je prirodno Ali, pogodilo me je nešto drugo”, rekao je Vučić.

Citirao je deo izveštaja u kojem se osuđujuje kampanja dezinformacija koja se odnosi na pomoć EU tokom pandemije od vladinih zvaničnika, te podstiče vlada da građanima obezbedi sve informacije u vezi sa pandemijom i vakcinama.

Zato je kaže i rekao da su se neki ljudi izgubili u vremenu, kao da su promašili zemlju o kojoj govore.

Naveo je i da se u izveštaju primećuje da zdravstveni sistem pati od nedostatka resursa i odliva profesionalne radne snage, jer su, kaže, ovdašnji zdravstveni radnici “amaterska radna snaga”.

Predsednik je istakao da Srbija testira više nego 80 odsto zemalja EU, a čak je i opremu za testiranje dobila više od Kineza.

“Koja nam oprema nedostaje? Imamo 570 respiratora u magacinu Da li je moguće da tako nešto stavite u izveštaj. Nije fer..”, ponovio je.

Vučić je dodao da imamo 7.000 paletnih mesta, dezinfikacionih sredstava, pulsnih oksimetara, EKG aparata “Sve smo nabavili, o vakcinama da ne govorim, i onda neko kaže nešto što je notorna laž”, rekao je Vučić.

