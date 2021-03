SLOBA ME PITAO DA POPIJEMO NEŠTO, PA SAM KUPIO VISKI! Tadašnji upravnik CZ otkrio ko nije dao da se Miloševiću stave lisice

Hapšenje bivšeg predsednika SRJ i Srbije počelo je 30. marta 2001. i završilo se tek posle dva dana, uz žestoku dramu u vili Mir i sedmočasovne pregovore o predaji.

Tadašnji upravnik Centralnog zatvora Dragiša Blanuša otkrio je javnosti neke tajne iz čuvene ćelije broj 1.121, u kojoj je boravio Milošević sve do izručenja Haškom tribunalu, poput one u kojoj mu se nekadašnji gospodar života i smrti u Srbiji maltene ispovedio i priznao da su mu svi, osim porodice, okrenuli leđa.

On je ispričao i kako je došlo do neverovatne situacije da pritvorenik i upravnik piju zajedno viski:

- Milošević se okrenuo levo-desno i rekao mi: "Upravniče, mogli biste da dođete večeras, a mogli bismo i nešto da popijemo." Ja se onako trgnem i ja se okrenem levo-desno. Sami smo i kažem: "A šta pijete?", umesto da kažem da je to zabranjeno. On kaže: "Pa pijem sve." I kupim flašu viskija. Vratim se oko 11 sati uveče, stavim dve čaše i flašu kod sebe, da ovi stražari ne vide, i odem... Razgovarali smo o ljudima koji su ga okruživali, pre svega u policiji, o njegovom lošem izboru ljudi, razgovarali smo o mnogo čemu, o mojoj porodici, njegovoj... Kada je došao, rekao je: "Mene su svi napustili osim porodice", onda sam ja rekao: "Pa eto, to su ti vaši loši izbori."

Ne možete da ga vežete

- Ima jedan trenutak koji je na mene ostavio vrlo jak utisak. Tužilac saopštava: "Vi ste sada uhapšeni i sad ste u nadležnosti Haškog tribunala." Oficir bezbednosti prilazi i ja prilazim i kažem: "Ne možete da ga vežete." Vidim da, po pravilu službe, to sledi. On me pogleda, a ja nastavim: "Ovde, na ovoj teritoriji, nećete ga vezati." I on pokuša onda da ga pretrese, ali ja i to sprečim.

