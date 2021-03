IZRUČENJE SLOBODANA MILOŠEVIĆA: Od Banjice preko Tuzle do Haga slobodnih ruku, a onda su mu stavili lisice! Braćo Srbi ajd zdravo

Taj 28. jun 2001. godine ostaće upamćen pored Kosovske bitke, ubistva nadvojvode Franca Ferdinanda 1914, čuvenog govora Slobodana Miloševića na Gazimestanu 1989, kao istorijska prekretnica. Posle tog datuma Srbija se u značajnoj meri podelila na one koji su pozdravili izručenje i oni koji su smatrali to nacionalnim porazom. Čak se veruje da su prve pukotine u DOS-u poečle upravo ovim izručenjem.

Tog 28. juna gradom se pronela vest da će Slobodan Milošević biti izručen. Ispred Centralnog zatvora u Bačvanskoj ulici okupio se veliki broj njegovih pristalica koji su pokušali da spreče izručenje. Dok su svi mislili da će u tu svrhu biti formirana specijalna kolona vozila, to se nije dogodilo. Naime pristalice nisu ni slutile da je u jednoj zatvorskoj marici pored njih prebačen Slobodan Milošević na Banjicu, na poljanu poznatu kao Banjički vis gde ih je čekao helikopter MUP-a Srbije.

Miloševića su tad sačekali predstavinii Haškog tribunala, pokušali su da mu objasne zašto je uhapšen, međutim on ih nije slušao, nego je samo ušao u helikopter. Sa njim je bio ubačen i veliki kofer sa stvarima iz ćelije. Ostalo je posle toga zabeleženo da je navodno rekao dve rečenice koje se 20 godina kasnije i dalje prenose kao mit: "Braćo Srbi srećan vam Vidovdan" i "Braćo Srbi ajd zdravo". U svakom slučaju fotografije sa odlaska Miloševića iz Beograda obrzo su se pojavile istog popodneva u jednoj tadašnjoj nedeljnoj novini, koja je štampala specijalni prilog, koji je na trafikama i kod kolportera razgrabljen.

Deceniju kasnije raspredalo se i zašto Vojska Jugoslavije nije reagovala i podigla lovce MiG-21 kako bi sprečili isporuku Slobodana Miloševića u Hag koji je leteo u policijskom helikopteru AB-212 prema američkoj bazi "Orao" u Tuzli gde je već bio spreman na pisti bivšeg vojnog aerodroma Dubrave transportni avion C-130 Herkules britanskog RAF.

Davnih dana tvrdilo se da je operacija prebacivanja Miloševića u Hag bila dobro pripremljena gde su važnu ulogu imali i tadašnji Generalštab vojske SR Jugoslavije, MUP Srbije, tadašnji SMIP, Kancelarija Haškog tribunala.Neki krugovi tadašnjeg DOS-a verovali su da u vojsci i dalje ima puno Miloševićevih kadrova, koji su mogli sprečiti da Milošević bude izručen.

U svrhu "maskirovke" u trenutku pre poletanja Miloševićevog helikoptera i za vreme leta u vazduhu se nalazilo nekoliko letelica, koje su imale funkciju zbunjivanja i zavaravanja svakog ko bi na neki način pokušao da ometa izručenje Miloševića u Hag. Te letelice su neprestano menjale maršutu leta, pa i britanski transportni avion, koji je iz pravca Mađarske trebao da sleti na Surčin, a onda izenada promenio pre ulaska u VAP SRJ marušutu leta pravcem Tompa-Sarajevo-Tuzla.

Miroslav Lazanski, sadašnji ambasador Srbije u Moskvi 28.juna 2009. godine objavio je poveliki tekst kako je Milošević odleteo u Hag i transkript razgovora kako je teklo izručenje Miloševića u Hag koji je objavljen u Politici 29. juna 2009.

" U 16.25 časova 28. juna 2001. po usmenom naređenju načelnika Generalštaba VJ generala Pavkovića komandant RV i PVO general Smiljanić naređuje da se pojača osmatranje severnog i severozapadnog dela teritorije i da se uključe i radari koji inače nisu u operativnom radu, a pokrivaju taj deo vazdušnog prostora. Pored toga naredio je da se u tročasovnu gotovost stave po tri helikoptera na aerodromima Kovin i Niš. U sistem VOJ kao pojačanje uključene su jedinice 2/20.bVOJIN i osmatrački radar 3/250.rbr PVO. U 890. mešovitoj helikopterskoj eskadrili i 787. transportnoj helikopterskoj eskadrili stavljena su u tročasovnu pripravnost po tri helikoptera.

Komanda RV i PVO nije imala nikakve informacije o letovima helikoptera MUP-a do dobijanja vanrednih najava. U 16.22 helikopter MUP-a AB-212, pozivni znak „YUHCA”, najavljen je pod brojem 6502 sa maršrutom aerodrom Surčin–Banjica. Nije izvršena prijava poletanja, iako je to obavezno najkasnije 30 minuta pre započinjanja leta, već samo sletanje na Banjicu u 16.20 sati. Isti helikopter AB-212, najavljen je pod novim rednim brojevima 6507, 6508 i 6509, za 19.00 sati sa maršrutom leta Banjica–Obrenovac, sletanje, Loznica, sletanje, Surčin. Poletanje sa Banjice izvršeno je bez prijave leta. Prijavljeno je poletanje iz Obrenovca u 19.09 i sletanje u Loznicu u 19.30 sati. Poletanje iz Loznice nije prijavljeno. Prema podacima 280. CEIO radio-tehničkim izviđanjem ovaj helikopter je registrovan u 19.46 na prilazu aerodroma Tuzla. Sleteo je na istočni kraj piste i sačekao da mu priđe tamnosivo „pik-ap“ vozilo. Ponovno je sleteo u Loznicu u 20.15 da bi kao redni broj 6509 poleteo za Beograd gde je sleteo u 20.45 sati. Za let helikoptera AB-212 postoji dozvola SMIP-a o preletu na maršruti K2 za Sarajevo i na tu dozvolu RV i PVO daje mišljenje da taj let odobri u 21.10 sati. Prethodno, komandant RV i PVO general Smiljanić nije odobrio taj prelet ka Tuzli, ali je na zahtev OC GŠ VJ i SUKL-e general Petrović taj prelet odobrio.

Drugi helikopter u igri zbunjivanja, tip SA-342, pozivni znak „YUHED“, najavljen je pod rednim brojevima leta 6500 i 6501 u 13.27 sati. Maršruta je aerodrom Surčin-Banjica, sletanje, aerodrom Surčin. Ovaj helikopter je najavljen pod novim rednim brojevima leta6503 i 6504 u 18.47 sati, maršruta Banjica-Obrenovac-Bogatić, sletanje – aerodrom Surčin. Poletanje sa Banjice prijavljeno je u 19.02, a sletanje u Bogatić prijavljeno je AKL Surčin u 19.33 sati. Prijavu sletanja u Bogatić OC Ko PVO nije ni dobio.

Treći helikopter, tip Mi-17, pozivni znak „YAF-215“, najavljen je pod rednim brojevima 6505 i 6506 u 18.51 sati sa maršrutom Surčin–Banja Koviljača sletanje – Beograd. Helikopter je poleteo sa Surčina u 19.10, sleteo je u Banju Koviljaču u 19.37. Prijava o sletanju u Banju Koviljaču nije stigla na OC Ko PVO. Nema ni prijave o poletanju iz Banje Koviljače. Posada tog helikoptera MUP-a za pozivni znak koristila je vojni indeks „YAF-215!“.

U vreme svih tih letova pojavljuje se i let M-18, „dromader“, redni broj 8354 na maršruti Beograd–Bogatić–Beograd. Najava izvršena u 12.40 sati za period od 17.00 do 21.30 sati. Zadatak: „zaprašivanje komaraca“.

U isto vreme transportni avion britanskog RAF-a „HS-125B“ najavljen je u 20.03 sati pod rednim brojevima 6534 i 6535. Maršruta leta je „Tompa“ u 20.15 sati – aerodrom Surčin, sletanje u 20.55 – „Tompa“ u 22.10 sati. Najava nije realizovana, jer je britanski avion pre ulaska u naš vazdušni prostor okrenuo u kurs prema Sarajevu. Dalje je praćen od strane OC Ko PVO kao formacija 9235 do Tuzle gde je i sleteo u 21.15 sati. Sa aerodroma Tuzla britanski avion, u kojem je bio Slobodan Milošević, poleteo je u 21.50 sati prema Splitu, praćen je kao formacija 9600 kod 1702.

Sve najave za navedene letove helikoptera date su kasno u odnosu na planirano vreme poletanja. Za let pod rednim brojem 6505, helikopter Mi-17, najava je dostavljena šest minuta kasnije od planiranog vremena poletanja, a za 6503, helikopter SA-342, dve minute kasnije. Redni broj leta 6502 realizovan je čak i pre stizanja najave. Prijave poletanja izvršene su za redne brojeve 6503, 6507 i 6508, dok za ostalih sedam rednih brojeva nisu. Nijedan let nije u potpunosti izvršen prema najavi-prijavi u odnosu na vreme, mesto i tačke poletanja-sletanja. I pored pojačanog osmatranja vazdušnog prostora navedeni helikopteri MUP-a Srbije nisu otkriveni ni praćeni radarima iz sistema VOJIN. Naime, helikopteri MUP-a Srbije leteli su na visinama ispod 100 metara", piše Lazanski.

Milošević po sletanju u američku bazu Orao sproveden je u jednu posbenu sobu u kojoj se nalazio u pristvu američkih vojnika. Skoro deceniju i po osvanuo je video-snimak sniman VHS kamerom na kojoj se vidi Slobodan Milošević kako šeta po sobi, priča sa pojedinim američkim službenicima i puši cigaru.

On svo vreme nije bio vezan što se vidi i na snimku. Milošević se čak i jednom trenutku nasmejao, a vidi se gomila američkih vojnika u uniformama kako ulaze neprestano u prostoriju u kojoj je bio Milošević. U jednom trenutku se vidi i vojni lekar koji je pregledao Miloševićča i raspitivao se koje lekove koristi i zašto služe. On spominje tablete za visoki pritisak, kao i glicerin u slučaju da mu pozli.

Milošević je zatim ukrcan u transportniavion Herkules C-130, koji je zauzeo po poletanju sa aerodroma Dubrave prema Splitu, a onda preko Jadrana prema Holandiji gde je na amsterdamski aerodrom sleteo oko 22.30 časova.

Po izlasku iz aviona, Slobodana Miloševića je preuzela holandka policija i njemu su tad po proceduri prvi put bile stavljene lisice na ruke pre nego što je ponovo smešten u helikopter Bo-105 holandske policije.

Helikopter je u pritvorsku jednicu u Sheveningenu sleteo oko 23.10 časova. Iz helikoptera vezanog sa lisicama na rukama na leđima, držeći ga izvela su ga dvojica policajaca, koji su ga uveli u zgradu, sa čime je operacija izručenja Slobodana Miloševića bila završena.

Potvrdu da je Srbija izručila Slobodana Miloševića Hagu javnosti je iste večeri saopštila tadašnja portparolka haškog tribunala Florens Artman. Svi srpski elektonski meiji saopštili su ovu vest pod oznakom HITNO prekinušvi redovno emitovanje televizijskog programa. Uskoro je bio i objavljen i snimak načinjen na jednoj od okolnih zgrada kako Miloševića vezanog uvode u haški zatvor.

